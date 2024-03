Han har døbt sig selv prinsesse Kates 'buncle', der ifølge den 58-årige Gary Goldsmith skal dække over, at han er en 'bad uncle' i familien.

Prinsesse Kates onkel har i den grad stået for skandaler i familien og har med jævne mellemrum ramt forsiderne hos de britiske medier, når det er stukket helt af.

For tiden er han aktuel i 'Celebrity Big Brother', hvor han har gjort sin entré ved at rose prinsesse Kate og rase mod prins Harry og hertuginde Meghan.

Men hvem er han egentlig, og hvor tæt er han med sin niece, der engang skal være dronning af Storbritannien?

Gary Goldsmith kommer sammen med sin storesøster Carole Middleton fra helt almindelige kår i West London, hvor de er vokset op.

Deres far var maler og dekoratør, mens farfaren var minearbejder.

Gary Goldsmith har gjort sig bemærket gennem tiden med udtalelser om, at han havde sin egen fløj i Windsor Palace, at han skulle være 'hertug af dyndet' og hans første ord til prins William skulle have været: 'Oi, hvad så røvhul'. Foto: Pete Maclaine/Polaris Images/Ritzau Scanpix Vis mere Gary Goldsmith har gjort sig bemærket gennem tiden med udtalelser om, at han havde sin egen fløj i Windsor Palace, at han skulle være 'hertug af dyndet' og hans første ord til prins William skulle have været: 'Oi, hvad så røvhul'. Foto: Pete Maclaine/Polaris Images/Ritzau Scanpix

Gary var kun otte år gammel, da hans storesøster begyndte at se rigmanden Michael Middleton, som hun mødte under sit arbejde som stewardesse.

Selvom Michael Middleton kom fra rigdom og aristokratiske forbindelser, mødtes parret da de begge arbejdede i British Airways.

Mødet med den rigdom tændte angiveligt en endnu større ild i den unge Gary Goldsmith, der forlod sin uddannelse for at prøve kræfter med IT.

Allerede i 2005 solgte han sine aktier i det firma, han havde været direktør for.

Ifølge Independent fik han 17 millioner pund for salget af Computer Futures.

Han brugte nogle af pengene til at købe en villa i Ibiza, der blev døbt: 'Maison de bang bang'.

Villaen blev notorisk kendt for sine vilde fester og kendte gæster.

Prins William har også sammen med prinsesse Kate besøgt villaen under en familietur.

Her lærte han angiveligt at være dj sammen med Kates onkel.

Og selvom han ikke altid har været på den rigtige side af loven, så har Gary Goldsmith beholdt et tæt bånd med Middleton-familien gennem livet.

Prinsesse Kate var sammen med søsteren Pippa Middleton brudepiger ved Gary Goldsmiths første bryllup.

Begge søstre har haft en tæt relation til deres onkel under deres opvækst. Sidenhen er han dog kommet mere ud på et sidespor. Foto: Swns – Bristol +44 (0) 1179066550/SWNS/Ritzau Scanpix Vis mere Begge søstre har haft en tæt relation til deres onkel under deres opvækst. Sidenhen er han dog kommet mere ud på et sidespor. Foto: Swns – Bristol +44 (0) 1179066550/SWNS/Ritzau Scanpix

Han var inviteret med til Kates bryllup til William, hvor han dukkede op foran kirken i en lyseblå Rolls-Royce.

Det var ellers ikke givet, at onklen var velkommen ved brylluppet.

Skandalerne væltede ind

Tre år før, i 2009, var Gary Goldsmith nemlig forsidestof hos News of the world, da et billede kom frem, hvor han angiveligt var i gang med at skære kokain op med et kreditkort.

Han fik en bøde på 5000 pund og 12 måneders samfundstjeneste.

I 2017 var den gal igen.

I den noget mere alvorlige ende blev Gary Goldsmith anklaget og dømt for at have slået sin fjerde kone, Julie-Ann Brown.

Ifølge dommen var det i fuldskab, at han havde slået konen, der havde anklaget ham for at tage stoffer.

En taxachauffør måtte gribe ind, da rigmanden slog ud efter sin kone.

Ifølge taxachaufførens forklaring i retten havde Julie-Ann Brown udtalt, at hun var irriteret over, at manden angiveligt havde efterladt hende ved en fest for at tage kokain med nogle forretningsforbindelser.

Herefter havde Gary Goldsmith angiveligt kaldt hende en 'ligegyldig luder', og de var herefter kommet op at toppes.

Konen blev slået i ansigtet og faldt og slog sit hoved på kantstenen.

Han erkendte volden og fik en bøde samt betinget fængsel.

Ved domsafsigelsen kaldte dommeren ham en 'ulækker fulderik', og ifølge flere britiske medier var det en mere afdæmpet Gary Goldsmith, offentligheden så efterfølgende.

Samme år var han dog inviteret med til niecen Pippa Middletons bryllup.

Her ankom han med datteren Tallulah, som er hans eneste barn.

Tallulah er datter af hans anden kone, Luan.

Datteren Tallulah er uddannet inden for medicin. På hendes sociale medier er der ikke billeder af hendes forældre. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Datteren Tallulah er uddannet inden for medicin. På hendes sociale medier er der ikke billeder af hendes forældre. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix

Nu er rigmanden Gary Goldsmith imidlertid tilbage i spotlyset i det kontroversielle tv-program 'Celebrity Big Brother'.

Her kan han indtil videre sige, hvad han vil på live-tv hver aften.

Ifølge The Sun skulle hans storesøster have gjort det meget klart, at han ikke skal fortælle nogen familiehemmeligheder på skærmen.

Indtil videre har onklen holdt sig til at tale dårligt om Meghan Markle og rose sin niece Kate, der for tiden er sygemeldt efter en operation i maven. Læs mere om det HER.

