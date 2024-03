Der blev ikke lagt fingre imellem, da prinsesse Kates onkel, Gary Goldsmith, fortalte, hvad han rigtig synes om Meghan Markle i tv-programmet 'Celebrity Big Brother'.

»Hun har skabt så meget drama og omskrevet familiens historie – og det er unfair.«

For efter Meghan Markle er kommet til, er der blevet skabt en hel del drama i familien, som ikke var der før, fortæller prinsesse Kates onkel til Sharon Osbourne i programmet.

»Kate, William og Harry var glade sammen, da de var en trio. Og så kommer der pludselig en ekstra person ind i billedet, der stikker en kæp i hjulet,« siger Gary Goldsmith i tirsdagens afsnit af det omdiskuterede realityprogram 'Celebrity Big Brother'.

Gary Goldsmith er bror til Kate Middletons mor, Carole Middleton, og er blandt flere større og mindre kendisser i tv-programmet.

På et tidspunkt spørger han tv-personligheden Sharon Osbourne, der også deltager i programmet, hvad folk i USA tænker om hertugparret.

»Jeg tror, at alle er trætte af deres klynk,« siger Sharon Osbourne.

Gary Goldsmith pointerer, at det er et trist scenario.

»På et tidspunkt tror jeg, at Harry gerne vil vende tilbage. Men vi (familien, red.) har en meget tilgivende natur, og jeg tror, at alle vil give ham en chance igen.«

Han pointerer dog også, at når prins Harry og hertuginde Meghan har »skabt så meget drama« med deres interviews og bøger, så skal de »nok ikke forvente at blive inviteret hjem til jul«.

Den 58-årige Gary Goldsmith tjekkede ind i programmet mandag den 4. marts, da showet havde premiere, og har allerede nået at udtale sig om prinsesse Kate og hendes familieforhold flere gange.

Ifølge DailyMail havde onklen en alvorssnak med sin søster Carole før sin indtjekning, hvor hun gjorde det meget klart, at han ikke skal tale om familiens hemmeligheder i realityprogrammet.

Hvorvidt det lykkes, er svært at sige.

Hver uge bliver en deltager smidt ud af 'Celebrity Big Brother' ved en afstemning, indtil den sidste gæst i huset vinder konkurrencen.

