Det britiske kongehus kendte godt til mistanken om hacking af de kongeliges telefoner. Men informationerne blev tilbageholdt fra prins Harry.

Sådan lyder det i en ny vild anklage fra prinsen mod det britiske kongehus. Anklagerne kommer i forbindelse med den civile retssag, som prinsen har anlagt mod flere medier, skriver Sky news.

Den 38-årige prins stjal overskrifterne mandag, da han mod alles forventninger valgte at troppe op i retten i London, hvor de indledende retsmøder omkring den sag, han vil anlægge mod flere britiske medier, fandt sted.

Men allerede tirsdag overgik prinsen nærmest sig selv, da det kom frem i en vidneafhøring, som var foretaget, inden prinsen bragte sin sag for retten, at den kongelige familie, ifølge prinsen, havde tilbageholdt informationer fra ham.

Prins Harry forlader retten tirsdag. Foto: Tolga Akmen Vis mere Prins Harry forlader retten tirsdag. Foto: Tolga Akmen

Ifølge Harry kendte kongehuset udmærket til mistanken om, at flere af kongehusets medlemmer fik aflyttet deres telefoner af medierne.

Men da familien lever efter det kendte motto 'never complain, never explain' (aldrig beklage, aldrig forklare) mener prins Harry, at man bevidst fravalgte at oplyse ham om det, da man ikke ønskede, at han ville køre en retssag mod medierne.

Angiveligt var det tilbage i 2018, at prinsen blev opmærksom på, at han kunne indgive en klage over medierne. Men det var først senere, at han fandt ud af, at kongehuset var bekendt med den påståede aflytning:

»Institutionen (kongehuset, red.) holdt uden tvivl informationer tilbage fra mig i lang tid om hacking af telefoner, og det har jeg først fundet ud af i de seneste år, mens jeg søgte juridisk bistand omkring min egen sag,« fortalte han i vidneberetningen.

Liz Hurley er også en af dem, der vil sagsøge medierne sammen med Harry. Foto: IAN KINGTON Vis mere Liz Hurley er også en af dem, der vil sagsøge medierne sammen med Harry. Foto: IAN KINGTON

Ifølge prins Harry var det i 2020, at han blev opmærksom på den tilbageholdte information. Det skete samtidig med, at han flyttede ud af Storbritannien.

»Der var aldrig en centraliseret diskussion mellem os (kongehusets medlemmer, red.) om, hvem der havde klaget, for hver stab (hver del af kongefamilien har deres egen stab, red.) i Institutionen (kongehuset. red.) er som en silo for sig,« lød det videre fra prinsen, der tilføjede, at det er en misforståelse, når folk tror, at kongehusets medlemmer hele tiden taler sammen.

»Det er ikke sandt,« lyder det fra prins Harry.

Det var mandag, at sagen, hvor Prins Harry sammen med flere kendte har indgivet klager mod medierne fra Associated Newspapers Limited (ANL), som blandt andet tæller Daily Mail og The Sun, kom for retten ved et indledende møde.

Her kom det frem, at prinsen var blevet paranoid at pressens historier, som han mener blev til aflytning eller hacking.

Efter det indledende møde skal retten tage stilling til, om der kan køres en civil sag.

Prins Harry og flere andre kendte – herunder Elton John og Elizabeth Hurley – anklager de pågældende medier for at have brugt ulovlige metoder til at finde frem til deres gøren og laden.

Blandt andet lyder anklagen på, at medierne har hacket og aflyttet prinsens og de kendtes telefoner.

Prins Harry virkede i godt humør ved retten. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Prins Harry virkede i godt humør ved retten. Foto: TOBY MELVILLE

Af Liz Hurleys vidneforklaring, der ligeledes blev oplæst i retten tirsdag, kom det frem, at hun også anklager medierne for at gøre brug af en privatdetektiv, der i ét tilfælde – ifølge hendes påstand – satte en aflytningsmikrofon på hendes vindue.

Prins Harry har tidligere fortalt, at han vil gøre det til sin livs mission at få ændret den måde, som medierne arbejder på.

Medierne nægter sig skyldige i anklagerne.

Sagen er dog ikke den første af sin art. Der har tidligere været flere retssager i Storbritannien, hvor kendte og mindre kendte mennesker har anklaget medierne for aflytning.

Den mest kendte sag er nok den mod avisen News of The World, der foregik fra 2011 til 2014, der blev afsløret i at have hacket sig systematisk ind i kendtes telefoner og aflyttet dem.

Sagen endte med flere dommer til blandt andet en betjent og en tidligere chefredaktør, og det endte med, at avisen blev lukket.