Grevinde Alexandra rejser i weekenden til Wien for at pleje sin svækkede gamle mor.

I dag bor Christa Manley i Østrig, hvor hjemmehjælpere støtter hende døgnet rundt.

Men nu får hun også en dejlig juleoverraskelse, når grevinde Alexandra besøger hende i weekenden inden jul.

Mange husker sikkert Christa Manley, som i 1990erne spillede en ganske stor rolle i Danmark. Manley og hendes nu afdøde mand Richard flyttede hertil, da prins Joachim og daværende prinsesse Alexandra blev gift.

Grevinde Alexandra er flyttet tilbage til København efter mange år i Charlottenlund. Foto: Bax Lindhardt

Da prins Joachim og grevinde Alexandra blev skilt i 2005, forsvandt hendes forældre stille og roligt fra mediernes søgelys – men de blev boende på Schackenborg, indtil prins Joachim fandt prinsesse Marie og flyttede til Møgeltønder i 2008.

Herefter flyttede ægteparret Manley til Wien, som er Christa Manleys fødeby.

Richard Manley døde efter kort tids sygdom i 2010 og blev 85 år.

Da grevinde Alexandra blev skilt fra Martin Jørgensen i 2015, rykkede Christa Manley også ind og hjalp blandt andet grevinde Alexandra med prinserne og den svære skilsmisse. Ikke mindst da de skulle flytte fra villaen på Svanemøllevej.

Grevinde Alexandra støtter sine børn i deres beslutninger. Foto: Bax Lindhardt

Under coronapandemien besøgte Christa Manley grevinde Alexandra i fire uger, hvor hun boede med grevinden i Charlottenlund. Her udtrykte hun stor glæde ved endelig at kunne besøge den danske familie igen.

»Det er vidunderligt,« sagde hun til Her & Nu.

B.T. fik i maj 2022 en snak med grevinde Alexandra om morens tilstand, og her erkendte hun også, at Christa Manleys alder indhentede hende.

»Men hun har det godt i betragtning af, at hun er blevet gammel,« sagde grevinde Alexandra.

Grevinden har tidligere rost sin mor til skyerne.

»I vores barndom var hun altid bevidst om, hvad hun gav videre til os. Hun var bosat langt fra sit hjemland, men gav os på andre måder indblik i sine rødder. Vi lærte tysk fra en tidlig alder, så vi kendte hendes modersmål og kunne kommunikere med vores familie i Østrig, fortalte grevinde Alexandra om sin opvækst i bogen 'Mit lykkelige land'.

Hun kaldte også moderen for et 'meget velovervejet menneske'.

»Menneskeligt fik jeg min seriøsitet fra min mor. Jeg lægger vægt på at have styr på tingene. Det er også fra hende, jeg har min beslutsomhed, og ligesom hende bruger jeg kræfter på, at folk omkring mig har det godt,« skrev grevinde Alexandra.