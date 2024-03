Mandag kom den triste nyhed om, at kong Charles har fået konstateret kræft.

Nu reagerer hans ældste søn, prins William, så på den triste nyhed.

Det skriver Daily Mail.

»Vi sætter stor pris på alles venlighed,« lød det, da han onsdag aften ankom til en velgørenheds-gallamiddag.

Det britiske kongehus delte nyheden om kongens sygdom på Instagram.

Her lød det, at 75-årige kong Charles allerede var begyndt i behandling, og at han - mens den står på - har trukket sig fra alle offentlige arbejdsopgaver.

Kongen vil dog fortsat holde sine ugentlige audienser med den britiske premierminister, Rishi Sunak, der ligeledes har fortalt, at kong Charles' kræft heldigvis blev opdaget tidligt.

Kræften blev opdaget, da kong Charles var på hospitalet for at blive opereret for en forstørret prostata. Der er dog ikke tale om prostatakræft.

Prins Harry har også været i London for at besøge sin far, men det blev et kort visit, da han allerede efter et døgn rejste tilbage til USA. Ifølge Daily Mail sås han ikke med sin bror, mens han var i England.

Prins William havde ikke sin kone med til gallamiddagen.

For ligesom kong Charles i øjeblikket hviler sig på slottet Sandringham efter sin første behandling, er prinsesse Kate også ved at komme sig over en nylig operation i maveregionen.