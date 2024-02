Det kom som et stort chok for mange, da det mandag aften kom frem, at den britiske kong Charles har fået konstateret kræft.

Nu har landets premierminister, Rishi Sunak, sat nogle flere ord på forløbet.

Det har han gjort i et interview med BBC Radio 5 Live tirsdag morgen, skriver BBC og The Independent.

»Alle vores tanker er med ham og hans familie,« fortæller premierministeren, som videre afslører:

»Heldigvis er det (kræftsygdommen, red.) blevet opdaget tidligt.«

Her ses den britiske kong Charles sammen med premierminister Rishi Sunak i november sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den britiske kong Charles sammen med premierminister Rishi Sunak i november sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Derudover fortæller Rishi Sunak, at han blev 'chokeret og ked af det', da han fik beskeden om, at Kongen har fået konstateret kræft.

»Jeg er, som jeg altid er, i regelmæssig kontakt med ham og vil fortsætte med at kommunikere med ham som normalt,« siger premierministeren.

»Så vi vil bare støtte ham, og forhåbentlig kan vi komme igennem det her så hurtigt som muligt.«

Det var mandag aften, at det britiske kongehus, Buckingham Palace, udsendte en pressemeddelelse, hvori det blev afsløret, at den 75-årige monark havde fået konstateret kræft.

Sygdommen blev opdaget i forbindelse med, at Charles forleden gennemgik en prostataoperation.

»Under Kongens nylige hospitalsbehandling for godartet prostataforstørrelse blev der konstateret et separat problem. Efterfølgende diagnostiske tests har identificeret en form for kræft,« lød det fra det britiske kongehus.

Det er ikke blevet oplyst, hvilken form for kræft der er tale om.

»Kongen er taknemmelig over for sit lægehold for deres hurtige indgriben, som blev muliggjort takket være hans nylige hospitalsindgreb. Han er fortsat positiv over for sin behandling og ser frem til at vende tilbage til fuld offentlig tjeneste så hurtigt som muligt,« oplyste Buckingham Palace videre.

»Hans Majestæt har valgt at dele sin diagnose for at forhindre spekulationer og i håb om, at det kan hjælpe den offentlige forståelse for alle dem rundt om i verden, der er berørt af kræft.«

Kong Charles har siden 8. september 2022 været konge af Storbritannien.