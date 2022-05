Hun har om nogen været med til at knytte Danmark tættere til Frankrig, og nu skal hun indvie en udstilling med netop det omdrejningspunkt.

Med undertitlen 'Franske forbindelser og nordiske toner' åbner udstillingen 'Krøyer og Paris' 12. maj på Skagen Museum.

Og det er ingen ringere end majestæten, der bliver den først til at kaste et blik på udstillingen, der har været tre år undervejs.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem museet i Skagen og det franske museum Musée Marmottan Monet i Paris.

Her bliver det muligt at beskue, som titlen ret direkte lægger op til, skagensmaleren P.S. Krøyers værker akompagnieret af forskellige malerier af franske kunstnere fra samme periode.

Franske kunstnere, som Skagens Museum betegner som nogle af P.S. Krøyers store idoler. Det er blandt andre Claude Monet og Lules Bastien-Lepages, værker, der eksklusivt bliver udstillet i Skagen.

Udstillingen skal vise, hvordan Krøyer hentede inspiration fra Frankrig i slutningen af 1800-tallet. Han besøgte første gang Paris i 1877, men hans værker var så sent som sidste år i Paris, da de blev udstillet på Musée Marmottan Monet.

Den kommende udstilling er under protektion af dronning Margrethe, som ligeledes åbnede Skagens Museum, efter det var færdigrenoveret i 2016.

Mens Dronningen får lejlighed til at besøge 'Krøyer og Paris' allerede 12. maj, må øvrige danskere og andre kunstinteresserede dog vente yderligere en dag. Udstillingen er åben for offentligheden fra 13. maj til 18. september, hvor museet desuden har udvidede åbningstider, da de forventer stor interesse for den dansk-franske udstilling.