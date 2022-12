Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det bliver uden tvivl en anderledes jul for Danmarks Dronning Margrethe.

Det royale overhoved skal nemlig for første gang ikke holde jul hjemme hos sig selv.

Derimod skal Dronning Margrethe sammen med sin søster Benedikte holde jul hos private venner et sted på Djursland.

Og det er noget, Dronningen tænker over.

I den sidste julekalenderlåge fra Kongehuset fortæller Dronning Margrethe, at det da bliver en anderledes jul, end hun er vant til.

»Det bliver lidt spændende i år, fordi jeg selv skal fejre jul et andet sted, end hjemme ved mig selv,« indleder Dronningen og fortsætter:

»Min søster Benedikte og jeg er inviteret til at fejre juleaften hos nogle gode venner i Jylland, og det ser vi meget frem til.«

De sidste mange år har Dronningen holdt jul på Marselisborg Slot omgivet af børn og børnebørn.

I år er både prins Joachim og Kronprins Frederiks familier dog udenlands for at fejre julen..

Kronprinsparret opholder sig i Australien, hvor de skal holde jul med Kronprinsesse Marys familie.

Prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn er også i et andet land, men de har ikke ønsket at oplyse, hvor de er henne.

Og det er opsigtsvækkende, at familien er spredt for alle vinde.

Det fortæller B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Vi har haft et år med en historisk krise i Kongehuset, og det havde jo været godt for Kongehuset, hvis de kunne sende et signal om, at de stadig står sammen og er kommet videre fra krisen, men det signal kan de ikke sende, fordi det er simpelthen ikke sådan, virkeligheden ser ud,« fortæller han.

»Man kan sige, at det giver god mening, at Mary og Frederik er taget til Australien, de har ikke været der i flere år, og det er også naturligt nok, at prins Joachim ikke har lyst til at holde jul med sin mor efter krisen, men det er da opsigtsvækkende, og det er da noget, Dronningen må tage til efterretning, at hun ikke kan samle sin egen familie.«

Eksperten mener, at det netop havde set bedre ud for befolkningen, hvis den royale familie havde stået sammen til jul efter krisen.

»Men det er ikke der, vi er, det kan vi jo konkludere.«