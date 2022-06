Lyt til artiklen

Det er besværligt og kedeligt at bruge solcreme på festival, og solskoldningerne gør først ondt i morgen.

Det synes at være mantraet hos de unge gæster, som B.T. mødte på Roskilde Festival mandag eftermiddag.

Her stegte solen fortsat på festivalens tredje dag, og det kunne ses.

»Det er bare besværligt. Det er Roskilde – det er hygge. Solcreme kommer i anden række,« siger 20-årige – og meget røde Oscar Heding.

Det samme siger 20-årige Emilia Thomsen, da B.T.s udsendte spotter hendes meget påvirkede ryg.

»Det gør rigtig ondt,« griner hun.

»Men jeg hygger mig jo bare. Så tænker man ikke på sådan noget. Det mærker vi først i morgen.«

Men der er grund til at tænke på det allerede i dag, fortæller Christine Lind Behrens, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelses Solkampagne.

»Solskoldninger er smertefulde og kan ødelægge en ellers god festival – og så er de samtidig et tydeligt tegn på, at huden har taget skade af at få for meget sol. Solskoldninger øger risikoen for at udvikle hud- og modermærkekræft senere i livet. Det kan derfor i sidste ende have en meget høj pris, når man ikke gider bøvlet med solcreme,« siger hun.

Hvis man lige som Oscar Heding synes, solcreme er besværligt, bør man ifølge Christine Lind Behrens tage løstsiddende tøj på overarme og lår – eller som minimum en bredskygget hat.

Og så skal man ikke – som nogle af de gæster, B.T. har talt med – tænke, at festivalen jo kun varer en uge, så det går nok at droppe solcremen bare denne ene gang.

»UV-indekset ligger i disse dage på omkring 6, hvilket er noget af det højeste, vi oplever i Danmark. Som vejret er nu risikerer langt de fleste af os at blive solskoldede, hvis vi er ude i mere end cirka 30 minutter. uden solbeskyttelse,« siger hun.

»Man kan således desværre nå at få rigtig meget for meget UV-stråling, hvis man er udendørs på festival hele dagen i en uge. Derfor opfordrer vi til, at solrådene om skygge, solhat og solcreme kommer med på festivalen.«

Men Kræftens Bekæmpelses formaninger er ikke noget, der påvirker Oscar Heding.

»Jeg er bedøvende ligeglad (med den øgede risiko for hudkræft, red.). Jeg er her for at hygge mig. Det kommer, hvis det kommer,« siger han.

Det samme siger Emilia Thomsen.

»Jeg hygger mig bare, så må man se, hvad der sker.«