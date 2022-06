Lyt til artiklen

Da Jacob Tielbo Bøtter håbefuldt åbnede programmet for årets Roskilde Festival, sad han tilbage som et stort spørgsmålstegn.

Han kendte nemlig ikke langt størstedelen af de artister og bands, der skulle spille.

»Jeg følte egentlig, at jeg var med på beatet, men jeg har tydeligvis ikke hørt noget nyt de sidste tre-fire år,« fortæller han til B.T.

Og så havde han svært ved at navigere rundt i det officielle program, hvor kunstnere på tværs af genre skal give koncerter på flere forskellige scener.

Sådan så Excel-arket, Jacob lavede, ud. Vis mere Sådan så Excel-arket, Jacob lavede, ud.

Derfor tog Jacob Tielbo Bøtter sagen i egen hånd og oprettede et Excel-ark.

Her slog han hver enkelt kunstner op, noterede sig genren og tjekkede anmeldelser i det amerikanske musikmagasin Pitchfork – vækkede det hans interesse, så satte han et kryds.

»På et tidspunkt blev det her Excelark jo kæmpestort og meget, meget svært at overskue, og så var jeg nødt til at lave det i et format, jeg nemmere kunne læse,« fortæller den mangeårige festivalfan.

Det er der blevet en app ud af, som gratis kan benyttes af alle. Her kan man søge ud på en bestemt genre, kunstner eller scene – og så kan du tilføje alle dine favoritter til dit hele eget program.

Allerede nu har flere tusinde besøgt appen, der i den grad er nemmere at navigere i end Roskilde Festivals officielle program.

»Jeg kan også se på den feedback, jeg får, at jeg ikke er den eneste, der er blevet ældre,« fortæller Jacob Tielbo Bøtter, der først nu for alvor har fået øjnene op for årets program.