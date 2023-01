Lyt til artiklen

Dansk Folkeparti trækker nu kirkeminister Louise Schack Elholm i samråd i sagen om regeringens planer om at sløjfe store bededag.

»Det her med at sløjfe store bededag er en kæmpestor ting, hvor der er mange spørgsmål, som skal besvares,« siger Dansk Folkepartis næstformand Peter Kofod, som fortsætter:

»Store bededag er en dansk tradition, som danskerne har brug for. Det er en dag, som mange bruger med familien. Der er også planlagt mange konfirmationer. Det virker som en regnearksøvelse, som en eller anden konsulent har fundet på, men det passer ikke til Danmark,« siger han.

Regeringen har lagt op til, at danskerne kommer til at miste en helligdag, sandsynligvis store bededag. Regeringen har selv forklaret, at det skyldes at Danmark skal have penge til at opruste og leve op til sine forpligtigtigelser overfor NATO om at bruge mindst to procent af BNP på forsvar.

Det har dog fået en vis kritik, da regeringen samtidigt bruger penge på skattelettelser til de bedst lønnede danskere.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har på Twitter kaldt regeringens plan for »et alvorligt brud på den danske kirkelig tradition og lidt polemisk spurgt om »nogen ville ulejlige sig med at belære den nye kirkeminister om grundlovens §4«.

Paragraf 4 i den danske grundlov lyder således:

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm bliver nu trukket i samråd af Dansk Folkeparti på grund af planerne om at sløjfe Store bededag

»Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.«

Der har tidligere været debat om statens lovmæssige muligheder for at afskaffe en kirkelig helligdag, da man kan argumentere for, at det netop ikke ville være at understøtte den evangelisk-lutherske kirke.

Netop lovligheden i at afskaffe store bededag vil Dansk Folkeparti derfor gerne have svar på.

»Vi vil naturligvis gerne have afklaret lovligheden i at afskaffe store bededag. Louise Schack Elholm er jo kirkeminister og må jo tage den debat,« siger Peter Kofod og fortsætter:

»Vi vil også gerne spørge til hvorfor det lige skal være store bededag og hvem, der i øvrigt kom på den idé,« siger han.

Samrådet er ikke berammet tidsmæssigt endnu.