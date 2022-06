Lyt til artiklen

Man skal lede længe efter en person på Christiansborg, der vil spille penge på, at Inger Støjberg ikke stifter et parti.

Hun har allerede sagt, at hun planlægger et comeback, og fredag morgen landede to nyheder, som sparker endnu mere til de bramvarme rygter.

Først annoncerede Kristian Thulesen Dahl, der har dannet parløb med Støjberg ved flere lejligheder, at han ikke genopstiller for DF. Få timer senere landede nyheden om, at Indenrigs- og Boligministeriet har modtaget to ansøgninger om nye partinavne, der indeholder navnet Inger Støjberg.

Inger Støjberg, kan du afvise, at du er involveret i ansøgningen af et nyt parti?

»Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke har ansøgt om et nyt parti,« siger hun.



Nej, men man kan jo få andre til at ansøge for sig?

»Det er rigtigt, det ville man kunne. Jeg har ikke flere kommentarer.«

Det er ingen hemmelighed, at Inger Støjberg og Thulesen Dahl også er venner privat. Men selv om Inger Støjberg har indrømmet, at hun har talt privat med Thulesen Dahl om hans svære tid i DF, vil hun ikke fortælle, om hun har vidst, at han var på vej ud af DF.

»Jeg har sådan set ikke talt med ham på den måde om det. Men jeg ved godt, han har haft det svært i Dansk Folkeparti,« siger Støjberg.

Mener du, at han er blevet presset ud af Dansk Folkeparti?

»Det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at han har haft en svær tid i Dansk Folkeparti,« siger Støjberg.

Mere havde den måske kommende partistifter ikke at sige. Dermed fortsætter spekulationerne på fuld skrue.