Enhedslisten vil grille Mette Frederiksen med spørgsmål i Folketingssalen om hendes slettede sms'er, men støttepartiet vil ikke stille nye krav til Minkkommisionen.

Man åbner 'Indstillinger' og finder menuen 'Beskeder'. Der trykker man på 'Behold beskeder' og vælger '30 dage'. Så bliver alle ens sms-beskeder slettet automatisk.

Den indstilling var slået til på statsminister Mette Frederiksens iPhone, da regeringen i november sidste år gav ordre om at slå samtlige mink ihjel. Derfor er alle statsministerens sms-beskeder i perioden slettet. Det samme er sms'er fra tre af hendes nærmeste embedsmænd.

Rigspolitiets teknikere arbejder nu på at genskabe sms-beskederne, og imens forsøger oppositionen at få svar på ét centralt spørgsmål: Hvornår blev sms-slette-funktionen på Mette Frederiksens telefon slået til?

»Hvis slettefunktionen er slået til i slut-november 2020, så er det en ret kraftig indikation på, at man har villet slette nogle sms'er for at skjule noget,« siger Morten Messerschmidt (DF).

Han er medlem af Granskningsudvalget, der har formuleret det kommisorium, minkkommissionen arbejder ud fra.

Kommisoriet er i forvejen ved at blive ændret på baggrund af en advokatundersøgelse om de såkaldte 'action cards', der blev udarbejdet med ordrer til de danske minkavlere. Dansk Folkeparti vil have spørgsmålet om slettefunktionen til også at indgå i et tillægskommisorie, men hans forslag er blevet nedstemt i udvalget af regeringens støttepartier.

»Jeg synes det er super interessant, og jeg synes, vi skal have det afdækket, men hvis vi som politikere hele tiden kommer med nye ting, der skal undersøges af kommisionen, så bryder vi armslængdeprincippet,« siger Peder Hvelplund.

Hvorfor kan I ændre kommisoriet til at omhandle action cards, men ikke til at handle om slettede sms-beskeder?

»Fordi det er noget som advokatundersøgelsen har peget på skal undersøges. Det er ikke kommet som en politisk idé.«

Handler det her om, at I vil beskytte Mette Frederiksen og regeringen?

»Nej, det handler om at beskytte kommisionen, og sikre at de kan lave et uvildigt stykke arbejde, så der ikke bagefter kan rejses tvivl om Kommisionens konklusioner. Hvis vi politikere kommer i tide og utide og ændrer det, så vil man kunne beskylde kommisionen for at være politisk styret.«

Hvordan skal de slettede sms'er blive undersøgt, hvis det ikke står i kommisoriet til Minkkommissionen?

»Vi har mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren i Folketingssalen, og så må vi se, hvor langt vi kan komme ad den vej.«

Mette Frederiksen har overfor pressen afvist at svare på spørgsmål om slettefunktionen. Hvorfor tror du, hun vil svare Folketinget?

»Det er den mulighed vi har parlamentarisk. Hvis ikke vi kan få svar, kan vi tage andre muligheder i brug, såsom at få lavet en advokatundersøgelse eller nedsat en kommision.«