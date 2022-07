Lyt til artiklen

Mette Frederiksens departementschef og tætte allierede, Barbera Bertelsen, er endnu engang kommet i mediernes søgelys.

I weekend skrev Berlingske, at Barbara Bertelsen er involveret i ansættelsen en ny direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Og det er netop den styrelse, der skal afgøre, hvilke konsekvenser den sønderlemmende kritik af Barbara Bertelsen i minksagen skal få.

Men nu skriver Statsministeriet i en mail til TV 2, at Mette Frederiksen højre hånd er inhabil, så længe hendes egen personalesag pågår.

»I det omfang den personalemæssige opfølgning på Minkkommissionens beretning i forhold til Statsministeriets departementschef ikke er afsluttet, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen således fortsat bistår statsministeren hermed, vil Statsministeriets departementschef og Statsministeriets medarbejdere i øvrigt ikke deltage i behandlingen af sagen,« skriver Statsministeriet til TV 2.

Dermed kommer hun ikke til at bestemme, hvilken direktør der skal afgøre hendes egen skæbne.

I Minkkommissionens beretning får Barbara Bertelsen en voldsom kritik for hendes rolle i den ulovlige aflivning af samtlige mink i dag. Ifølge Minkkommissionen har hun således begået 'tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar'.

I ligehed med ni andre topembedsmænd skal Medarbejder- og Kompetencestyrelsen nu afgøre, hvor hårdt hammeren skal falde over for Barbara Bertelsen.

Det kan ende med fyringer, og i yderste tilfælde kan embedsmændene retsforfølges.

Flere eksperter har dog vurderet, at straffesager mod de involverede embedsmænd ikke ligger lige for.

