Dramaet i Dansk Folkeparti er langtfra ovre, selvom Morten Messerschmidt overbevisende vandt formandsposten søndag.

Flere prominente folketingsmedlemmer overvejer stadig deres fremtid i partiet, og på Christiansborg går snakken nu om, hvor de potentielt landflygtige DFere, der støttede de tabende formandskandidater, kunne finde på at søge hen.

B.T. kan på baggrund af samtaler med en række folketingsmedlemmer og centralt placerede partifolk berette, at Socialdemokratiet allerede nu står klar i kulissen med åbne arme over for flere 'røde' DFere.

Helt konkret tales der om tre DF-profiler: sundhedsordfører Liselott Blixt, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted og socialordfører Karina Adsbøl.

Liselott Blixt støttede hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen som ny DF-formand.

Ifølge flere socialdemokratier ville alle tre være »oplagte gruppefæller«, hvis de skulle forsøge at finde frodige politiske græsgange på den anden side af Folketingssalen.

Ifølge flere kilder har der allerede før årsmødet været sendt 'diskrete følere' ud til de utilfredse DFere, men der er ikke tale om en koordineret indsats fra partitoppen. Her er man meget opmærksom på, at det ikke skal ligne, at man »går på strandhugst« i Dansk Folkepartis rækker, som et højtstående folketingsmedlem udtrykker det.

»DF er en vigtig partner for regeringen, og derfor har ingen interesse i at provokere en ny formand ved at røve hans folketingsgruppe,« siger en kilde.

En anden centralt placeret partikilde tilføjer dog, at »det ville være et rent scoop«, hvis man kunne få overtalt en eller flere af profilerne til at melde sig under Mette Frederiksens faner.

Morten Messerschmidt blev valgt til ny formand ved Dansk Folkepartis ekstraordinære årsmøde i Herning. Han fik over 60 procent af stemmerne.

B.T. har spurgt den socialdemokratiske gruppeformand, Leif Lahn Jensen, om en kommentar til parringsdansen med de mulige DF-rebeller, men han har ingen kommentarer.

I Socialdemokratiet noterer flere kilder dog, at de alle tre har profiler, der »flugter med socialdemokratiske værdier« på deres ordførerområder, ligesom de alle har meldt klart ud, at de politisk ikke ser sig i Messerschmidts mere borgerlige projekt.

Inden det ekstraordinære årsmøde i Herning skød Liselott Blixt med skarpt efter netop projektet og »de mennesker«, der udgør den nykronede DF-formands indercirkel. Hun havde ganske enkelt »ikke tillid til dem«.

Da resultatet stod klart søndag, og Morten Messerschmidt kunne sætte sig i DF-tronen, var det en slukøret Blixt, der igen satte ord på sin politiske fremtid:

»Vi kommer til stå foran en periode, hvor der vil være overskrifter, og Dansk Folkepartis formand skal i retten endnu en gang. Det er noget rod, og jeg er ikke sikker på, om jeg har lyst til at være med,« sagde hun.

Bent Bøgsted har været DFs beskæftigelsesordfører, siden han blev valgt til Folketinget i 2001.

Også Bent Bøgsted forlod årsmødet tvivlende på sin egen fremtid som DFer.

»Jeg afventer og ser, hvad der sker inden for de næste 14 dage. Jeg har sagt, at jeg vil gøre min stilling op inden for de første 14 dage efter formandsvalget,« lød det fra den mangeårige beskæftigelsesordfører, der stemte på Martin Henriksen som ny DF-formand.

Hverken Karina Adsbøl eller Bent Bøgsted er vendt tilbage på B.T.s henvendelse, men sidstnævnte omtales af flere socialdemokrater som en »oplagt mand på holdet«. Liselott Blixt har »ingen kommentarer« til rygterne om det socialdemokratiske bejleri.

Formand Messerschmidt udtalte søndag, at han nu vil gå langt for at samle partiet og »gøre det attraktivt« for utilfredse medlemmer at blive i partiet.

»Nu må røgen lige lægge sig, og folk må få en god nattesøvn og overveje, hvad de vil. Det siger sig selv. Vi er jo alle sammen mennesker,« lød det fra den nye partikonge.