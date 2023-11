Rigsrevisionen går ind i sagen om de nye ejendomsvurderinger, efter at flere medier har beskrevet alvorlige udfordringer med det nye system.

Det skriver Jyllands-Posten fredag.

For 10 år siden førte kritik fra netop Rigsrevisionen til, at fejlfyldte ejendomsvurderinger blev bremset og et nyt system sat i værk.

Det tyder på, at der også er store problemer med dette system, og nu går Rigsrevisionen altså ind i sagen på ny.

Historien kommer efter udbredt medieomtale af de foreløbige ejendomsvurderinger. Rigsrevisionen henviser netop til medieomtalen som en grund til, at den går ind i sagen.

Det fremgår af et brev fra Rigsrevisionen til Skatteministeriet, som Jyllands-Posten har læst.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har tidligere erkendt, at nogle vurderinger er "helt på månen", skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen vil Rigsrevisionen bore i manglen på ensartethed i ejendomsvurderingerne og i den lave kvalitet af vurderingerne.

Et af spørgsmålene, som Skatteministeriet nu skal redegøre for, lyder:

"Hvordan vil Skatteministeriet sikre, at de endelige ejendomsvurderinger tager højde for konstaterede dataproblemer?".

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der blandt andet kontrollerer, om statslige myndigheder overholder love og regler.

/ritzau/