Syriske flygtninge skal aflevere smykker og værdier ved grænsen, når de søger asyl i Danmark.

Men står det til regeringen, skal ukrainere, der flygter fra Putins krigsmaskine, ikke frygte for værdierne. I en ny særlov, som regeringen barsler med, skal ukrainske flygtninge nemlig undtages fra den omstridte smykkelov.

Men det standpunkt får nu regeringens støttepartier til at anklage regeringen og udlændingeminister Mathias Tesfaye for »åbenlys diskrimination«. Smykkeloven bør nemlig ikke gælde for nogen flygtninge, der kommer til Danmark.

»Det skriger til himmelen. Vi er med på, at man skal gøre noget her og nu for ukrainerne, men når man som lovgivere ikke viser nogen skrupler overhovedet med at forskelsbehandle mellem dem og flygtninge fra andre konfliktzoner, så er det horribelt og uansvarligt,« siger Radikale Venstres udlændingeordfører, Kathrine Olldag.

Samme syn har Enhedslistens Rosa Lund.

»Regeringen og udlændingeministeren bør gå ud og sige det, som det er. Nemlig at de med den her undtagelse intet har imod diskrimination af flygtninge. Det er jo åbenlyst det, der er tilfældet her,« siger hun til B.T.

I et interview med Ekstra Bladet onsdag lød forklaringen på regeringens undtagelse sådan her fra udlændingeordfører Rasmus Stoklund (S):

»Jeg synes ikke, at vi skal lande et sted, hvor smykkeloven gælder for ukrainerne. Smykkeloven er lavet til, hvis man bryder op fra et nærområde, hvor man er i sikkerhed og rejser gennem sikre lande. Men det er ikke sagen for ukrainerne. Vi er deres nærområde,« lød det fra udlændingeordfører Rasmus Stoklund i et interview onsdag.

Men det viser blot, at smykkeloven aldrig burde være blevet vedtaget, lyder det fra SF, der sammen De Radikale bakker op en særlov for de ukrainske flygtninge.

»Det skal jo ikke ligge ukrainske flygtninge til last, at partier i Folketinget vil lave åbenlys forskelsbehandling,« siger SF's udlændingeordfører, Carl Valentin.

»Smykkeloven er jo et håbløst levn fra Inger Støjbergs tid, og jeg kan slet ikke se, hvorfor den slags åbenlyse symbolpolitik stadig skal være en del af gældende dansk lov.«

Så ligesom Støjberg, der som udlændingeminister stod bag smykkeloven, bør den altså være fortid på Christiansborg.

Kathrine Olldag kalder i samme ombæring smykkeloven for »et monster fra en anden tid« og »noget Fanden har skabt«. Rosa Lund stemmer i og siger, at loven er »noget af det mest langt ude, der er vedtaget i Folketinget«.

Over en million ukrainere er allerede flygtet ud af landet, siden Rusland for en uge siden indledte sin invasion af landet, lød det torsdag morgen fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

Regeringen har allerede tilkendegivet, at man inden for kort tid vil have plads til at huse op mod 20.000 ukrainske flygtninge. Onsdag oplyste Udlændingestyrelsen, at 22 ukrainere indtil videre har søgt asyl i Danmark. Et langt større antal er kommet hertil, men ikke som asylansøgere.

Enhedslisten går til forhandlingerne om særloven, der ifølge B.T.s oplysninger starter fredag eftermiddag, med et udtrykt ønske om at få en særlog til at gælde »så mange flygtninge som muligt«.

»Som udgangspunkt er jeg skeptisk over for særlovgivning. Vores udlændingelov bør beskytte mennesker, der flygter fra diktatorer som Putin. Og som Assad (i Syrien, red.). Det viser jo, hvor dybest set vanvittig, vores lovgivning er, at vi er nødsaget til at lave særlove,« siger Rosa Lund.