Efter et par måneders ventetid er et bredt flertal i Folketinget nu blevet enige om at hjælpe de trængte pensionister med en ekstra check til at modstå de kraftige prisstigninger.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde fredag formiddag.

Oprindeligt lovede regeringen, at pensionisterne fik 5.000 kroner ekstra i år. Men sådan bliver det ikke, efter aftalen er landet.

De ældre får blot 2.500 kroner i år, mens de må vente til næste år på de sidste 2.500 kroner. Beløbet er skattefrit.

I slutningen af april lød det ellers fra Mette Frederiksen i et interview med DR, at regeringen ville give de ældre 5.000 kroner hurtigst muligt.

»Vi vil helt konkret i år på grund af inflationen give 5.000 kroner ekstra til de folkepensionister, der allerede modtager ældrecheck,« sagde hun til DR.

I 2021 modtog ca. 290.000 folkepensionister ældrechecken. Og det er altså dem, der nu kan se frem til lidt ekstra penge på kontoen.

I foråret har inflationen nået nye højder. Priserne steg således 8,2 procent i maj og 7,4 procent i april, hvilket er det højeste i 40 år.

Med aftalen er partierne også enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb op til 2000 kroner til en række ydelsesmodtagere, som ikke længere er på arbejdsmarkedet. Her er der særligt tale om førtidspensionister.

Beløbet forventes udbetalt i januar næste år.

Samtidig er partierne enige om at hæve SU-fribeløbet med 4.000 kroner om måneden. Det kommer til at gælde fra 1. januar i år med tilbagevirkende kraft.

Opdateres …