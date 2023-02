Lyt til artiklen

De tre regeringspartier Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne blokerer for en granskningskommission i den såkaldte Samsam-sag. Det står klart efter dagens møde i Granskningsudvalget.

Her angreb flere partier i oppositionen de tre regeringspartier i skarpe vendinger.

»Jeg synes, det er løftebrud. Både Venstre, men egentlig også Socialdemokratiet og Moderaterne sagde jo klart under valgkampen, at man gerne ville være med til en undersøgelse. Det er rigtigt skidt,« siger Danmarksdemokraternes Peter Skaarup, som fortsætter:

»Det ser ikke ud til, at regeringen er indstillet på at undersøge denne her sag. Det er ærgerligt, fordi det er meget vigtigt for retssikkerheden,« siger han.

Det, der kom ud af mødet, var en såkaldt forundersøgelse af Samsam-sagen.

Det begrænser sig til folketingsmedlemmernes normale muligheder for at kalde ministre i samråd og i øvrigt stille folketingsspørgsmål til ministrene – de såkaldte paragraf 20-spørgsmål.

Det er en meget mere begrænset mulighed for det større mindretal, der ønsker at sagen kommer i en granskningskommission.

De Konservatives retsordfører Rasmus Jarlov var også kritisk.

»Det her viser igen, at vi ikke har en ordentligt mulighed for, at vi kan føre kontrol med magten i Danmark. Hvis Folketingets flertal beslutter sig for, at der ikke skal indsigt i, hvad der foregår, så kommer der ikke indsigt i, hvad der foregår,« sagde han og fortsatte:

»Det er pinligt for regeringspartierne, når der er så mange tegn på, at der kan være foregået et justitsmord, at man så ikke vil være med,« siger han.

Der var også kritik fra Radikale Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Men hverken Venstre eller Socialdemokratiet lod sig påvirke af det. Venstres retsordfører Morten Dahlin afviste, at Venstre tidligere havde støttet en granskningskommission af Samsam-sagen.

Det har flere medier ellers skrevet. Blandt andet TV 2, DR og Ritzau. Partiformand Jakob Ellemann-Jensen har også sagt, at man var åben for en undersøgelse af sagen.

»Nu har vi lagt vores forslag frem til en undersøgelse af FE-sagen. Hvis det er relevant at undersøge andre forhold, for eksempel sagen om Ahmed Samsam, så er vi også åbne over for det, forklarede Ellemann under et pressemøde i oktober.

Bemærk ordet relevant, da Venstre nu – efter at være gået i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne – ikke mener at en undersøgelse er relevant.

Morten Dahlin, i oktober måned bakkede Venstre op om en undersøgelse af Samsam-sagen. Hvad er der sket?

»Det er ikke rigtigt. Vi sagde før valget, at hvis vi fandt det relevant, så ville vi ikke afvise det. Vi finder det ikke relevant. Vi må acceptere, at der er behov for efterretningstjenester, der kan arbejde i fortrolighed. Derfor bakker vi ikke op,« sagde Morten Dahlin

Alt tyder på, at vi har efterladt en mand i Spanien til en lang, lang fængselsstraf, at der er sket et kæmpe justitsmord. Og I gider ikke engang undersøge det?

»Jamen, vi mener i et åbent og frit samfund, der er behov for nogle efterretningstjenester, der kan operere i fortrolighed og holde os alle sikre og trygge. Derfor må man acceptere, at der er en vis fortrolighed omkring vores efterretningstjenester,« siger Morten Dahlin.

Nogenlunde samme besked kom fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

»Når jeg siger, vi ikke bakker op, så skyldes det hensynet til tjenesterne. Tjenesterne skal passe godt på din og min sikkerhed, og så er der forhold, der ikke kan lægges offentligt frem.«

Men det du støtter er jo, at efterretningstjenesterne skal kunne droppe agenter i udlandet og opføre sig dybt amoralsk. Er det virkelig det I vil?

»Jeg har ikke nogen kommentarer til den konkrete sag. Jeg vil blot sige, at der her i Folketinget er vedtaget rammer for, hvordan netop Folketinget har indsigt i og kontrol med de konkrete tjenester. Ønsker man en drøftelse af de regler, så er Socialdemokratiet parate til det,« sagde Christian Rabjerg Madsen.