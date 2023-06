Han har fulgt russisk politik i årevis, men alligevel er formanden for Udenrigspolitisk Nævn ikke i tvivl.

»Det er det vildeste, jeg har set indtil videre,« fortæller Michael Aastrup Jensen, Venstres mangeårige udenrigsordfører.

Han fulgte nøje med i weekenden, da Wagner-gruppen – den paramilitære gruppe af lejesoldater, som er blevet kendt for deres voldsomme metoder i blandt andet Ukraine – vendte sig mod Moskva og de russiske generaler.

Hele verden så til fra det yderste af stolen, da Wagner-gruppen indtog millionbyen Rostov og fik Putin til at advare mod forræderi.

»Det vilde var jo, hvor nemt Wagner-gruppen fik kontrol med Rostov, som er hovedkvarteret for den russiske hærs krig i Ukraine. Så at se, hvor svækket Putin reelt er internt, det må jeg indrømme, det har været lidt af en øjenåbner,« uddyber Aastrup Jensen.

Fremmarchen endte 200 kilometer fra Moskva, hvor Wagner-gruppens leder, Jevgeni Prigozjin, stoppede fremrykningen efter en samtale med Hvideruslands præsident.

Er du skuffet over, at Putin ikke endte med at blive væltet?

»Nej, det er jeg jo faktisk ikke. For vi glemmer, at Wagner-gruppen ikke ligefrem er frihedskæmpere, som ønsker fred og demokrati i Rusland. Tværtimod er det jo en gruppe lejesoldater, som er berygtede for deres krigsforbrydelser i de områder, hvor de opererer,« siger formanden for Udenrigspolitisk Nævn og fortsætter:

»Lidt groft fortegnet kunne man frygte, at det bare ville gå fra ondt til værre, hvis Wagner-gruppen havde fået mere magt i Rusland.«

Det betyder dog ikke, at Michael Aastrup Jensen på nogen måde er glad for, at Putin fortsat sidder ved magten.

»Selvom jeg absolut ønsker, at Putin skal være svækket på alle mulige måder, så må jeg indrømme, at Wagner-gruppen ikke er svaret på ret meget. Vi har brug for, at Putin forhåbentlig bliver afløst af en demokrat. Men det er Wagner-gruppen ikke,« uddyber Venstre-manden.

Hvorfor stoppede Wagner-gruppen? Wagner-gruppens leder, Jevgeni Prigozjin, afblæste fremrykningen efter en samtale med præsidenten af Belarus. Ifølge Prigozjin stoppede han for at 'undgå blodsudgydelser'. Prigozjin flytter angiveligt som en del af en form for fredsaftale til Belarus, mens Rusland dropper kriminalsagen mod både ham og medlemmer af Wagner-gruppen, som deltog i fremrykningen mod Moskva. Medlemmer af Wagner-gruppen, som ønsker det, kan ifølge aftalen indgå en kontrakt med den russiske hær. Alligevel er det bestemt ikke endt godt for Prigozijn, siger Michael Aastrup Jensen (V), formand for Udenrigspolitisk Nævn: »Jeg tror, han skal passe meget på at komme op i alt for høje etager, hvor han mister fodfæste og ryger ud af et vindue. For at være helt ærlig. Det tror jeg, han skal være meget nervøs for.«

Faktisk ser Michael Aastrup Jensen kun tabere komme ud af weekendens offensiv.

»Wagner-gruppens leder gamblede og tabte. Han er den helt store taber, men det er Putin også. For den der aura af, at han er den helt store diktator – det er han jo ikke, når der er lejesoldater 200 kilometer fra Moskva, som næsten uhindret overtager en millionby af stor militær betydning,« siger Venstre-manden og tilføjer:

»Putin skal også passe på, at der ikke pludselig sidder en bag ved ham og tænker, 'måske skal vi have en endnu stærkere mand'.«

Michael Aastrup Jensen (V) er formand for Udenrigspolitisk Nævn, der rådgivet regeringen i udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Michael Aastrup Jensen ser i det hele taget ikke positivt på det kaos, der prægede Rusland i weekenden.

»Det er jo ikke sådan, at ustabilitet og kaos i Rusland er godt. Altså, det er det ikke. Det er en kæmpe militær supermagt, der ligger få timers flyrejse fra Danmark, og derfor har vi ikke brug for kaos og ustabilitet.«

Der er dog måske alligevel én vinder: Ukraine.

»Det ser ud til, at Ukraine har fået lidt mere held til deres sommeroffensiv, mens de russiske soldater måtte håndtere truslen fra Wagner-gruppen.«