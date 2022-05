Udskudt igen, igen.

Politikernes opgør med deres egen lukrative løn og pension bliver heller ikke til noget i dette folketingsår.

På mandag holder Folketinget den traditionsrige afslutningsdebat. Men selv om flere centrale partier har sagt, at de ville kigge deres egen lønpakke grundigt efter i sømmene inden afslutningen, så er der intet sket.

»Som med så mange andre ting har coronakrisen forsinket processen. Og jeg blev gruppeformand under coronakrisen i vinter. Så det er en opgave, som ligger på mit bord til den kommende samling,« sagde Leif Lahn Jensen, gruppeformand i Socialdemokratiet, til B.T. i september.

Men i dag, otte måneder senere, tikker de tårnhøje pensioner og vederlag stadig ind på politikernes konto.

»Det er direkte pinligt, at der ikke er sket noget. Jeg ved snart ikke, om man skal grine eller græde over det. I en tid, hvor mange sidder stramt i det på grund af inflationen, burde vi få gjort op med de vilde politikerpensioner med det samme for at sende et klart signal,« siger Peter Skaarup, gruppeformand hos Dansk Folkeparti.

Han langer især ud efter Socialdemokratiet.

»Vi har kørt den ene hastelov igennem efter den anden – både under coronakrisen og senest med de ukrainske flygtninge. Så det kan sagtens kan gå hurtigt i Folketinget, hvis vi vil. Men det ønsker Socialdemokratiet åbenbart ikke i denne sag, selv om de lovede det allerede i valgkampen,« siger Peter Skaarup.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der er gået seks år siden, at Vederlagskommissionen afleverede sin rapport, hvor den blandt andet anbefalede politikerne at tage et opgør med deres eftervederlag og pensioner, som er langt, langt bedre end almindelige lønmodtageres.

Folketingsmedlemmer, som blot har siddet på tinge i fire år, kan hæve 7.203 kroner hver måned, når de går pension. Hvis man har siddet 20 år i Folketinget, venter der en pension på 31.586 kroner hver måned. Deres ægtefæller kan sågar få pensioner, blot fordi deres mand eller hustru har siddet i Folketinget.

Desuden kan politikerne få to års fuldt eftervederlag, når de stopper i Folketinget.

I flere år var det Socialdemokratiet og Venstre, som blokerede for en reform af politikernes egne vederlag og pensioner.

I oktober 2019 vendte de to store partier dog på en tallerken og sagde nu ja til at rydde op i deres egen lønpakke.

Men indtil videre er der ingen handling bag ordene.

»Det er for dårligt, at de to regeringsbærende partier ikke rykker på den her sag, hvor adskillige partier presser på. Det er vigtigt for demokratiet, at de folkevalgte har løn- og pensionsvilkår, som minder om lønmodtagernes. Så det er da enormt utilfredsstillende,« siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

Både Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti og SF har meldt ud, at de hurtigst muligt vil tage et opgør med de luksuspensioner og de mange særlige tillæg, som politikerne får.

B.T. ville gerne have spurgt gruppeformændene i Socialdemokratiet og Venstre om, hvorfor de ikke har rykket på reformen af deres egen lønpakke i denne folketingssamling.

Men hverken Leif Lahn Jensen (S) og Thomas Danielsen (V) er vendt tilbage på gentagne henvendelser.