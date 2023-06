»Det her er voldsmandens veto,« skriver Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen, på sin Twitter.

Rasmus Paludan er 'persona non grata' på dette års Folkemøde. Han har forbud mod at dukke op.

Det har Bornholms Politi besluttet af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvorfor vil politiet forbyde Paludan adgang til Folkemødet? Bornholms Politi vurderer, at Paludans »tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm 2023 vil medføre en konkret og nærliggende fare for din sikkerhed såvel som andre tilstedeværende personers sikkerhed,« står der i politiets afgørelse. »Det er Bornholms Politis vurdering, at politikredsen ikke kan iværksætte de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, der med tilstrækkelig sikkerhed kan afværge den fare, der er forbundet med din deltagelse i Folkemødet,« står der i afgørelsen.

Over for B.T. uddyber Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen, at selvom han ikke er enig i Rasmus Paludans politik, så er sagen principiel for ham.

»Jeg tænker, at Folkemødet netop er skabt som et sted, hvor folket kan møde politikerne. Så at en dansk partileder ikke kan dukke op, er et problem for vores demokratiske systems indretning og for måden, som Folkemødet er lavet på,« siger Steffen Larsen og tilføjer:

»Problemet er, at han er truet af de her islamister og ikke så meget, at han er den, han er. Det er principielt.«

Den holdning deler Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Også Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, undrer sig.

Liberal Alliances retsordfører kalder det 'voldsmandens veto', at Rasmus Paludan ikke kan deltage i Folkemødet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Liberal Alliances retsordfører kalder det 'voldsmandens veto', at Rasmus Paludan ikke kan deltage i Folkemødet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg kommer ikke til at savne ham, og jeg tager afstand fra alt, hvad han står for, men jeg undrer mig over, at politiet har svært ved at garantere borgernes adgang til Folkemødet,« skriver hun i en sms til B.T.

Læs, hvad partierne mener om sagen her Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige:



»Jeg har generelt stor tillid til politiet og PET, men i min optik giver det god mening, at baggrunden for deres vurderinger – og dispositionerne deraf – kommer frem i lyset i den konkrete sag, hvis det ikke påvirker efterretningsarbejdet. Jeg tror ikke, at det er raketvidenskab, hvilken type der udgør en sikkerhedsrisiko for Rasmus Paludan. Og hvis jeg har ret, er det igen et eksempel på behovet for at få løst udlændingepolitikken fra bunden. For hvor er vi henne, hvis en politiker – uanset hvad man måtte mene om den person – ikke kan deltage i et demokratisk arrangement? Det er voldsmandens veto, og det er et skred af dimensioner, som vi alle bør sige fra over for. Vi har ytringsfrihed i Danmark, og den skal vi forsvare.« Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne:



»Ytringsfriheden er en fundamental rettighed i Danmark og den frie verden. Vi skal derfor gå så langt, som det overhovedet er fysisk muligt for at beskytte folk med meninger og holdninger. Det gælder også, når der er tale om en type som Rasmus Paludan. Vi er uenige i hans holdninger og måden, han formidler dem på, men han har ret til både at have dem og ytre dem. Det ændrer ikke på, at vi også har respekt for, at Politiet har foretaget en faglig vurdering af, om det er muligt at garantere sikkerheden for Paludan, men i lige så høj grad for de øvrige tilstedeværende på Folkemødet. Vi har selv en formand, der lever med et højt trusselniveau, og derfor tager vi på ingen måde let på de dilemmaer, der er i en sag som denne.« Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre:



»Der er tale om en konflikt mellem på den ene side Paludans ytringsfrihed og på den anden side sikkerheden for flere tusinde mennesker. Jeg er af den opfattelse, at politiet har foretaget en korrekt afvejning og bedt ham holde sig væk. Paludan kan frit ytre sig alle andre steder og på alle platforme.« Karina Lorentzen, retsordfører for SF:



»Jeg vil til enhver tid stå bag ytringsfriheden for også dem, jeg er dybt uenige med. Til gengæld må jeg også stole på, at politiet har lavet den rigtige afvejning i forhold til sikkerheden for de mange folkemødedeltagere.«

Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, mener også, at det er ærgerligt, at Rasmus Paludan ikke må deltage i Folkemødet, men han vurderer dog, at sikkerheden for Rasmus Paludan og de andre deltagere på Folkemødet vejer tungest.

»Jeg synes helt personligt, at det er ærgerligt. Han skal have mulighed for at sige det, han har lyst til. Men på den anden side er der en vurdering fra politiet, som jo både handler om Rasmus Paludans egen sikkerhed, men også alle mulige andre menneskers sikkerhed på Folkemødet. Så det synes jeg er svært at sige noget til«

Så du bakker op om politiets beslutning?

»Ja, det gør jeg.«

Den holdning deler Danmarksdemokraterne, Venstre og SF.

De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, ser ikke noget problem i, at Rasmus Paludan er blevet forbudt at deltage i Folkemødet.

»Det er en afgørelse, som politiet træffer, ikke os politikere,« siger hun.

Ser du et problem i det?

»Næ, det gør jeg ikke. Jeg synes godt, at samfundet kan være hans beskyttelse bekendt. Og hvis politiet vurderer, at det er for stor en risiko, og at de ikke kan beskytte ham i tilstrækkelig grad med det ressourcetræk, det vil kræve, synes jeg, at det er svært at argumentere imod, hvis alternativet er, at man skal bruge virkelig mange penge på at beskytte ham,« siger Mai Mercado

»Det synes jeg, at han skulle lytte efter.«

I B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' fortæller Rasmus Paludan, at han selv mener, at det er trist, at han ikke kan deltage i årets Folkemøde.

I stedet har han tænkt sig at stå lige ved en skole uden for Folkemødet.

»Jeg må bare stille mig 100 meter nord for den skole i det fri og muligvis lave noget skype til teltet på pladsen, samtidig med at jeg vil være fysisk tilgængeligt for folk, der gerne vil møde mig,« siger Rasmus Paludan i podcasten.

Han ved dog ikke, om han vil trodse forbuddet og alligevel tage ind til Folkemødet.

