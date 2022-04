Der er næsten ingen grænser for, hvor Enhedslistens Per Clausen mener, at Aalborg kan blive grønnere.

Han vil have dieselbilerne ud af Aalborg, mere affaldssortering, og så vil han absolut ikke have en ny motorvej over Limfjorden.

Men når det kommer til hans egne transportvaner, er billedet mere sort, end det er grønt. Her er han nemlig oftere at finde i en flyver end i eksempelvis et tog, når turen går fra Aalborg mod den danske hovedstad.

»Jeg flyver oftere, end jeg tager toget. Det er tit sådan, at det er umuligt at nå møder samme dag, hvis jeg tager toget,« siger Per Clausen.

Og han er langtfra den eneste, der hopper på flyveren fra Aalborg til København. Bare i marts fløj 67.836 passagerer på indenrigsruter fra Aalborg. Langt de fleste til København.

Der er da også en betydelig forskel i rejsetid, når man sammenligner flyveturen med en togtur. Med fly kan man komme fra Aalborg til København på 45 minutter, mens det tager omkring fire en halv time med DSB. En rejsetid, der dog kan variere i forhold til afgange.

»Det her er jo også et spørgsmål om, at vi i Aalborg har så dårlige togforbindelser, at det kan være svært at passe arbejdet, hvis man tager toget. Hvis vi havde haft timedriften, så ville situationen på mange måder være anderledes,« vurderer Per Clausen, der erkender, at hans flyveture ikke gavner klimaet.

»Det er ikke klima- og miljømæssigt forsvarligt, men jeg kan ikke nå alle møder ellers. Det er rigtig skidt, at et så lille land som Danmark ikke kan klare mere på togdriften.«

En anden faktor, der kan spille en rolle, når man skal vælge den ene eller anden transportform, er priserne. De kan være svære at sammenligne, da der, afhængigt af købstidspunkt og flyselskab, er stor variation.

Ofte kan en enkeltbillet med flyveren skaffes for 300 kroner, mens prisen for en tur med toget er 453 kroner, når du tjekker ind med rejsekort.

Ser du de billige flybilletter som en hindring?

»Det kan godt være en hindring for nogle. Det er det dog ikke for mig, fordi jeg er fyldt 65. Men der er selvfølgelig et paradoks i, at vi igennem afgifter gør, at de mest klimamæssige belastninger er dem, der er flest af.«