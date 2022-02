»En sur, gammel dame.«

Pia Kjærsgaard er kommet under heftig beskydning fra egne rækker på dagen, hvor hun fejrede sin 75-års-fødselsdag med en stort anlagt reception på Christiansborg.

I en fyldt fællessal, hvor blandt andre Lars Løkke Rasmussen (M), Pernille Vermund (NB) og Søren Pape (K) lagde vejen forbi, var omtrent halvdelen af Pia Kjærsgaards folketingsgruppe ikke mødt op. De havde intet at fejre.

Pia Kjærsgaard selv havde sneget sig ind ad bagindgangen og væk fra den ventende presse. Indenfor var der forbud mod at spørge til masseflugten og krisen i partiet. Her skulle der kun holdes skåltaler og spises pindemadder.

Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen

Men da Pia Kjærsgaard selv tog ordet, kunne hun alligevel ikke undgå at nævne elefanten i rummet.

»Jeg har oplevet svigt, illoyalitet og forsøg på karaktermord. Det har jeg stået igennem, og det synes jeg, man skal gøre,« sagde Pia Kjærsgaard og tilføjede:

»Jeg har aldrig haft lyst til – og det gør jeg heller ikke denne gang – at svare på alle de angreb. Derfor kan I pressefolk godt glemme det,« lød det fra fødselaren, der blev mødt med hujen og klapsalver fra de fremmødte.

Mandag aften og tirsdag formiddag har fem folketingsmedlemmer forladt partiet, der nu kun er det syvendestørste parti.

På vej ud smed de et par svinere efter Pia Kjærsgaard.

»Den nye ledelsesstil løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg vil ikke finde mig i, at en sur, gammel dame går og skælder ud intent i partiet,« siger den nu forhenværende DF'er Hans Kristian Skibby til B.T.

Var det planlagt, at I skulle melde jer ud, lige når Pia skulle fejre sin 75-års-fødselsdag?

»Nej nej, det er helt tilfældigt, at det falder sammen med hendes fødselsdagsfejring,« siger han.

Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Liselott Blixt er heller ikke bleg for at pege på Pia Kjærsgaard som 'intern mobber'.

»Mange er nervøse og bange, når de ser Pia på gangene. Hun kan finde på at flippe ud på folk, og det er jo en slags voksenmobning, som skaber et arbejdsmiljø, der slet ikke er sundt. Jeg har set folk komme grædende ud af et møde, blandt andet på grund af Pia Kjærsgaard,« siger Liselott Blixt, der også har forladt partiet.

Internt i Dansk Folkeparti har det længe været et samtaleemne, at Pia Kjærsgaard kan overfalde partifæller rent verbalt på gangene. På møder bliver hun beskrevet som usædvanlig stædig og meget konfrontatorisk.

Det var blandt andet derfor, at flere ledende DF'ere truede med at melde sig ud, hvis Pia Kjærsgaard blev en del af den nye formand Morten Messerschmidts nyvalgte ledelseshold, som det ellers var planlagt.

Men Messerschmidt blev tvunget til at ofre hende ved den lejlighed.

Pia Kjærsgaard har altid været en trumfkort for enhver bejler til magten i DF. Men efter den benhårde kritik er hun mere blevet Messerschmidts akilleshæl.

DF-formanden brugte dog ikke et eneste ord i fødselsdagstalen på at kommentere det stormvejr, som Pia Kjærsgaard er igennem. I stedet roste han hende til skyerne.

»Du er et varmt menneske, som formår at samle så mange forskellige personligheder i sit liv,« lød det i Messerschmidts tale med henvisning til, at Pia Kjærsgaard både omgiver sig med dele af kultureliten og med hjemløse i privatlivet.