Siden folketingsvalget har Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard stillet eller været med til at stille hele 32 beslutningsforslag i Folketinget. Ikke et eneste af dem er blevet til noget.

Alligevel mener Pia Kjærsgaard, at det har været vigtigt arbejde.

»Man kan jo ikke bare sætte sig ned som politiker og sige 'der har jeg stor modstand i Folketinget, så jeg lader som ingenting',« siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Jeg vil gerne i Folketingssalen og diskutere de ideer, som jeg står for, og de værdier, som jeg står for. Så må vi tage hen ad vejen, hvor langt vi kan komme.«

Det politiske netmedie Altinget har tidligere beskrevet, hvordan mængden af beslutningsforslag i Folketinget er steget voldsomt siden 2010.



Ifølge kritikere er de mange beslutningsforslag i bund og grund spild af tid, fordi de meget sjældent ender med at blive til noget.



Var der opbakning til et bestemt forslag, ville partierne nemlig bare gå sammen om at foreslå det og derefter gå ned og stemme det igennem i Folketingssalen – ikke stille et beslutningsforslag.

Alligevel mener Pia Kjærsgaard, at hun har brugt både sin egen og de andre politikeres tid fornuftigt.

Pia Kjærsgaard med grundloven i hånden under en debat om at afskaffe store bededag. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Pia Kjærsgaard med grundloven i hånden under en debat om at afskaffe store bededag. Foto: Søren Bidstrup

Du har stillet 32 beslutningsforslag siden valget, men ingen af dem er blevet vedtaget. Har du ikke spildt din tid?

»Nej, det har jeg bestemt ikke. For det første har de været drøftet offentligt, og det er jo vigtigt, at vi politikere kommer ud med de budskaber, som vi står for,« siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Det er rigtigt, at de ikke er blevet vedtaget, men de har skabt debat.«

Pia Kjærsgaard forklarer, at det handler om at påvirke andre partier også.

»Der er rigtig mange af de forslag, som jeg har stillet gennem tiderne, som ikke er blevet vedtaget. Så er der andre partier, der har taget det til sig, og det er det, hele øvelsen går ud på.«

Men ret beset, så er der jo ikke mange, der er i tvivl om, at du ikke synes godt om kønsopdelt svømning og tørklæder i grundskolen, som vi ofte har talt om. Hvorfor skal vi tale om det igen og igen?

»Fordi det er så vigtigt, at vi ikke bare falder til patten. Vi skal blive ved at kæmpe, og det gør jeg.«

Er det ikke bedre at finde et forslag, som du rent faktisk kan komme igennem med?

»Jo, men man må også sige, at det er svært for ethvert oppositionsparti at få vedtaget beslutningsforslag i Folketinget. Nogle gange viser det sig, at de andre partier faktisk er enige, men de siger det bare ikke umiddelbart. Men så stiller regeringen et lovforslag om det kort tid efter,« siger hun.

Pia Kjærsgaards mange forslag handler blandt andet om at forbyde halalkød i daginstitutioner og om at begrænse indvandringen fra muslimske lande mest muligt.

