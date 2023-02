Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var den rigtige beslutning at Henriette Ergemann valgte at stoppe som næstformand i Nye Borgerlige og hendes udsagn på sociale medier var »ikke forenelige med Nye Borgerliges politik.

Det skriver Nye Borgerliges organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, i en mail til Nye Borgerliges medlemmer på vegne af partiet, hvor han også forklarer, at Nye Borgerlige »hverken konspirationsteoretikere eller anti-vaxxers«.

»Jeg synes, at det er den rigtige beslutning, Henriette Ergemann er kommet frem til. I Nye Borgerlige synger hver fugl med sit næb, og vi er ikke altid politisk korrekte. Det handler om tonen og ikke indholdet,« skriver Jesper Hammer og fortsætter:

»Holdninger og teorier om, at coronavaccinerne er opdelt, så regeringen får saltvand – og dermed indikerer, at der er en ond og konspiratorisk bagtanke med at give vaccinerne til befolkningen – er ikke foreneligt med Nye Borgerliges politik,« skriver han.

Han forklarer, at Nye Borgerliges politik ikke baserer sig på konspirationsteorier.

»Vores gruppe i Folketinget var den, der var mest kritisk over for regeringens overforsigtighedsprincip under corona, hvor der blev indført skærpede restriktionerne, som manglede sundhedsfaglig evidens,« skriver Jesper Hammer og fortsætter:

»Men vi er hverken konspirationsteoretikere eller anti-vaxxers. Vi gør en dyd ud af at basere vores politik på fornuft og have saglige argumenter til at underbygge den,« skriver han.

Jesper Hammer forklarer, at det var Nye Borgerliges politik, at danskerne skulle kunne vælge frit om man ville have en vaccine mod covid-19 eller ej. Men han afviser, at partiet tror på, at der ligger onde tanker bag vaccinen.

»Det bygger ikke på en konspirationsteori om, at vaccinerne bevidst er udviklet for at skade borgerne. Og man skal hverken udskamme dem, som vælger en vaccine eller dem, som fravælger en,« skriver han.

Jesper Hammer afslutter med at takke Henriette Ergemann for at stille sig til rådighed, men også for »at sætte partiet over sin egen person i denne situation«.

»Det kunne mange i politik lære noget af;« skriver han.

Nye Borgerlige fortsætter uden en politisk næstformand frem til oktober måned, hvor der vil blive valgt en ny til partiets årsmøde.