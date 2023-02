Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye Borgerliges nyvalgte næstformand, Henriette Ergemann, er kommet i vælten for en række kontroversielle kommentarer om især coronavacciner.

I sidste uge kunne B.T. fortælle, hvordan nogle af Henriette Ergemanns opslag på sociale medier har været så kontroversielle, at hun blev presset af Nye Borgerlige til at slette dem.

Det viser sig nu, Henriette Ergemanns også har lavet opslag, der er direkte og personligt rettet mod kendte personer.

Ekstra Bladet har nu fundet et opslag på Facebook, hvor Ergemann anklager den tidligere generalsekretær for UNICEF og tidligere S-minister Karen Hækkerup for 'mord på uskyldige børn'.

Ergemann har skrevet kommentaren til en video fra efteråret 2020, som er blevet delt i den offentlige Facebook-gruppe 'Kend Din Grundlov' i maj 2021.

I videoen siger Karen Hækkerup, at UNICEF var begyndt at indkøbe og oplagre sprøjter, fordi alle børn skulle vaccineres mod covid-19, når der en dag kom en vaccine mod virussen.

Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, siger til Ekstra Bladet, at han har talt med Henritte Ergemann om opslaget, men at han ikke mener, det skal have konsekvenser for hende.

»De her kommentarer er før, hun blev opstillet for Nye Borgerlige, og før hun blev næstformand. Og jeg tror, at vi alle har sagt eller skrevet ting i vores liv, som vi fortryder. Vi har haft en snak om det, og hun ved, at det er et no-go i Nye Borgerlige at blande folks børn ind i politiske sager,« siger Lars Boje Mathiesen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Henriette Ergemann.