Mette Frederiksen har allerede varmet op til den skelsættende konklusion, som Minkkommissionen smider på bordet torsdag klokken 11.

Minkskandalen er politisk sprængstof af øverste hylde, og aldrig før har vi set Mette Frederiksen så presset som i disse dage.

»Når noget er kritisabelt, og når der er begået fejl, som at der ikke var lovhjemmel, forventer jeg selvfølgelig kritik fra kommissionen, og jeg forventer også en voldsom kritik,« sagde statsministeren i et interview med Berlingske tirsdag.

Interviewet kan ikke ses som andet end en desperat spinmanøvre fra Mette Frederiksen, der udmærket ved, at regeringen – formentlig også hende selv – bliver slagtet af kommissionen for at have beordret millioner af mink aflivet uden lovhjemmel.

Derfor forsøger hun at tage toppen af den bombe, som rammer hende torsdag.

Der kan grundlæggende være fire udfald af kommissionens rapport:

1. Regeringen og ministerier får kritik for håndteringen, men Mette Frederiksen og de andre ministre bliver 'frikendt' for personligt ansvar. Det placeres i stedet entydigt hos embedsmændene, hvor der kan følge barske tjenestesager.

2. Flere ministre får kritik af kommissionen, men det lægges ikke til grund, at de har handlet 'groft uagtsomt'. Derfor ruller der ingen politiske hoveder, men sagen bliver afsluttet med et par store næser og alvorstunge ord fra støttepartierne.

3. Mette Frederiksen og andre minister får så alvorlig kritik, at Enhedslisten og Radikale Venstre ikke kan undgå at lægge stemmer til en advokatvurdering, som skal klarlægge, om der kan rejses en rigsretssag mod en eller flere ministre.

4. Minkkommissionens rapport er så voldsom, at et støtteparti udtrykker mistillid til S-regeringen. Det vil med andre ord udløse et folketingsvalg, fordi Mette Frederiksen i så fald ikke har 90 mandater bag sig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet om coronastrategien for de kommende måneder, onsdag den 22. juni 2022.

På forhånd virker det andet eller tredje scenario som de mest sandsynlige. Med det store læk til Weekendavisen i sidste uge står det klart, at der falder brænde ned over regeringen, og at Statsministeriet ikke går fri.

»Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020,« står der ifølge Weekendavisen i et udkast til rapporten.

Det springende punkt bliver, om der bliver rettet hård kritik mod Mette Frederiksen personligt, og om hun holdes ansvarlig for det lovbrud, der blev begået.

Dernæst bliver det afgørende, om hun ifølge kommissionen har handlet simpelt uagtsomt eller groft uagtsomt. Altså om hun kørte over for rødt lys med lukkede øjne, da hun gav ordre til at aflive alle mink i Danmark.

Hvis der er en antydning af grov uagtsomhed ud for Mette Frederiksens navn, bryder helvede løs på Christiansborg.

Og Mette Frederiksens stærke regeringsperiode kan ende i ren kaos og ballade.

Torsdagens rapport i minksagen er den slags politiske bomber, der i yderste tilfælde kan ændre udfaldet af næste valg. Og det er netop det, Mette Frederiksen frygter allermest.