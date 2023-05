»Der er ingen tvivl om, at der er en masse huller i Forsvaret, som man skal lukke, inden man bygger videre.«

Det er meldingen fra Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, forud for torsdagens pressemøde, hvor den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen giver en status på Forsvarets tilstand.

»Enhver i Forsvaret ved, at der er problemer med bygningsmassen, kloakker og skimmelsvamp. Der er mangel på reservedele og ammunition og så videre,« siger Peter Viggo Jakobsen og tilføjer:

»Har du ikke lagrene fyldt op, og hvis de kapaciteter vi har i dag ikke er fuldt funktionelle – altså at våbensystemerne virker, og at der er besætninger – så hjælper det ikke at bygge videre.«

Årsagen til Forsvarets ringe tilstand skyldes ifølge Peter Viggo Jakobsen flere års nedprioritering fra politikernes side. De har villet spare på det danske militær i en sådan grad, at der ikke har været ressourcer til at løse de opgaver, politikerne har stillet.

»Samtidig siger flere og flere ansatte op, fordi de simpelthen ikke gider mere,« forklarer Peter Viggo Jakobsen og tilføjer, at han formoder, at der på pressemødet blandt andet vil blive meldt ud, at der afsættes midler til at »lappe hullerne« i Forsvaret.

»Når det så er gjort, så kan man smide flere penge oveni og udbygge de kapaciteter og udvide i forhold til, hvad vi har i dag.«

Har det noget at gøre med, at Danmark gerne vil stå bedre over for NATO?

»Selvfølgelig har det noget med det at gøre. Vi har fået massiv dårlig kritik af NATO de sidste to-tre gange, vi er blevet evalueret,« afslutter han.

B.T. dækker pressemødet, som starter torsdag kl. 11.30.