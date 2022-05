ANALYSE: Når man er foran 2-0, handler det om at køre sejren sikkert hjem. Ingen satsede angreb, der åbner ens forsvar.

Mette Frederiksen er ikke just nogen ekspert udi sportens verden, men hun følger alligevel præcis samme strategi.

Hun ligger komfortabelt foran de blå modstandere i målingerne, og i sin 1. maj-tale søndag tog hun heller ingen chancer, men kørte det sikre og kedelige politiske spil.

I Altingets vægtede gennemsnit fører rød blok med 52,3 procent mod 46,8 procent til de blå partier, inklusive Lars Løkkes parti.

Alligevel venter der flere potentielle bomber, som kan detonere og ramme Mette Frederiksens chancer for at genvinde magten.

Folkeafstemning 1. juni

Hvis danskerne – igen – stemmer nej til mere EU 1. juni, så vil det være et eklatant nederlag for Mette Frederiksen. Som statsminister vil hun bære ansvaret og få skylden, hvis det bliver en nej til at ophæve forsvarsforbeholdet.

Fra nu og frem til 1. juni bliver Mette Frederiksens vigtigste mission, at det ikke sker. I modsat fald vil Morten Messerschmidt, Pernille Vermund og Mai Villadsen fremstå som vinderne, mens Mette Frederiksen vil se godt og grundig dum ud.

Ikke just det, Mette Frederiksen har brug for i EU-debatten, hvor Socialdemokratiets vælgergruppe i forvejen er splittede.

Ulovlig minkaflivning

Under en måned efter folkeafstemningen lander en rapport, som Mette Frederiksen slet ikke har set frem til. Minkkommissionen afleverer nemlig sin beretning i slutningen af juni.

Minksagen og de slettede sms'er har utvivlsomt været Mette Frederiksens største møgsag. Uanset hvad vil de blå partier kaste sig frådende over Mette Frederiksen, når rapporten lander.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler ved Socialdemokratiet i Ballerups partiforenings markering af arbejdernes internationale kampdag i Ballerup, søndag 1. maj 2022. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler ved Socialdemokratiet i Ballerups partiforenings markering af arbejdernes internationale kampdag i Ballerup, søndag 1. maj 2022. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Men når man taler med ministre og andre topfolk i regeringen, frygter de ikke en rigsretssag. De ser det som udelukket, at sagen kommer så langt.

Men minksagen kan meget vel få tjenesteretlige konsekvenser for topembedsmænd – måske endda for Barbara Bertelsen – lyder forudsigelserne.

Hun er Mette Frederiksens tætteste allierede, og statsministeren har dannet en mur omkring Bertelsen i medierne igen og igen. Derfor rammer det statsministeren med dobbelt styrke, hvis Minkkommissionen saver Barbara Bertelsen over.

En potentiel vejsidebombe venter lige før sommerferien.

Økonomisk kaos

Mette Frederiksens hovedpine er, at statsbudgettet er brugt op. Forsvar, ukrainske flygtninge og flere ældre og børn har ædt alt op. Ovenikøbet stiger renterne, inflationen er tårnhøj, og varmeregningerne er på himmelflugt.

Hvis de økonomiske uroligheder forplanter sig til en reel krise, bliver Mette Frederiksen stillet til ansvar af vælgerne. Også selv om det reelt er et internationalt problem.

Ikke desto mindre er Mette Frederiksens tvunget til at lægge upopulære reformer frem for at virke økonomisk ansvarlig. En spillebane, som de borgerlige har nemmere ved at spille på.

Hvis først Mette Frederiksen skruer på ydelserne eller hæver afgifterne, kan det give rystelser i vælgerhavet.

Klimabomben

'Jeg er grøn, før jeg er rød', har Mette Frederiksen sagt.



Men det er venstrefløjen og Radikale Venstre langt fra enige i. De mener stadig, S-regeringen hænger alvorligt i bremsen på klimaet.

Hvis ikke Mette Frederiksen får lukket det hul, som Socialdemokratiet stadig har på klimadagsordenen, så risikerer hun to ting:



At de røde venner banker løs på hende resten af valgperioden, og at storbyvælgerne, som svigtede S ved kommunalvalget, trækker sig endnu længere væk. Klimadagsordenen vil uden tvivl blive helt afgørende, når stemmerne skal tælles op.