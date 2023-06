»Jeg vil da gerne have de sms'er frem. Jeg håber da, at de kan gendannes. Det håber jeg virkelig.«

Det var budskabet fra Mette Frederiksen, da hun holdt et timelangt pressemøde om sms-sagen i november 2021.

Men nu er hun fuldstændig klappet i, efter B.T. har afdækket, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev anmodet om at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra minksagen.

FE blev aldrig spurgt, og spiontjenesten havde heller ikke lovhjemmel til at forsøge.

Men de oplysninger blev fortiet for Folketingets Retsudvalg på trods af, at det stod i et FE-notat til besvarelse af udvalgets spørgsmål.

I dag vil otte partier give FE lovhjemmel til at gøre forsøget.

Men de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, vil fortsat ikke forholde sig til spørgsmålet.

»Jeg er rystet over, at Mette Frederiksen simpelthen nægter at svare på, hvorfor regeringen har vildledt befolkningen, og om de støtter, at Forsvarets Efterretningstjeneste genskaber beskederne. Nu må de simpelthen til at vågne op,« siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Venstre var Mette Frederiksens største kritiker i sms-sagen.

»Når de slettede beviser ikke kan genskabes, betyder det også, at sandheden om Mette Frederiksens ulovlige ordre aldrig kommer frem,« udtalte Sophie Løhde (V) blandt andet.

Men i dag vil partiet fortsat heller ikke melde ud, om de er for eller imod, at FE får den fornødne lovhjemmel.

Også Enhedslisten opfordrer – igen – regeringen til at melde ud. Nu.

»Det er jo regeringspartierne, der kan få det her til at ske. Nu må de melde ud, om det så er ja eller nej,« siger Peder Hvelplund (EL) og tilføjer:

»Det her viser igen, at regeringen ruller mørklægningsgardinerne ned, hver gang det handler om beslutninger omkring retsstaten.«

Alex Vanopslagh forstår ikke, hvorfor Mette Frederiksen er tavs, når hun netop gerne selv vil have beskederne frem.

»Mette Frederiksen har jo selv sagt, at hun ikke har noget at skjule i minksagen, og at hun utroligt gerne vil have indholdet af sms’erne frem. Så må hun jo stå ved de ord,« siger partilederen for Liberal Alliance og tilføjer:



»Hvis Socialdemokratiet alligevel bare vælger at klappe i som en østers i denne sag, så er det jo grotesk hyklerisk og meget skidt for tilliden til vores demokrati. Men det er jo desværre ikke noget nyt, at de siger ét og gør noget andet. Jeg kan love Mette Frederiksen, at hvis hun har glemt, så husker LA.«

Læs hele historien om de tilbageholdte oplysninger her: