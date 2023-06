»Jeg er til folkemøde, ikke pressemøde.«

Det haster, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviser at svare på, om han vil forsøge at få genskabt Mette Frederiksens slettede beskeder fra minksagen.

Indtil for nylig har det lydt, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke kunne finde på nye metoder til at genskabe statsministerens beskeder fra perioden, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev taget.

Men som B.T. har afsløret, så er spiontjenesten aldrig blevet bedt om at gøre et selvstændigt forsøg.

Noget som otte partier nu vil have regeringen til at give spiontjenesten lov til. Og det haster med et svar fra regeringspartierne.

Beskederne risikerer nemlig at blive slettet fra de enheder, hvor spiontjenesten måske kan finde dem.

Kapløb med tiden: FE skal slette data, der kan indeholde Mette Frederiksens beskeder



Men der kommer ikke noget hurtigt svar fra Moderaternes partileder:

Vil du ikke forholde dig til, om der skal skabes hjemmel til, at FE kan gøre forsøget?

»Uha, uha, jeg vil forholde mig til alt muligt, men ikke lige nu,« siger Løkke.

»Jeg orker ikke at gå og lave interviews.«

Vil du stille op i morgen?

»Altså …« siger Lars Løkke Rasmussen og puster ud.

Otte partier vil gerne have at vide, om der skal skabes hjemmel til det her …

»Nu fortsætter du alligevel interviewet, selvom jeg siger, at jeg er til Folkemøde og ikke pressemøde.«

Se dokumentation: FEs besked om manglende lovhjemmel blev udeladt.



Heller ikke fredag lykkedes det at få et svar fra udenrigsministeren.

Her lød svaret igen, at Lars Løkke Rasmussen ikke vil svare, så længe han er på Bornholm.

»Jeg er på folkemøde, jeg holder ikke pressemøde. Så det kan vi snakke om, når vi kommer hjem fra Folkemødet.«

LÆS HELE HISTORIEN HER:



'Kom ud af røret'

Et af de otte partier, der vil give Forsvarets Efterretningstjeneste lov til at forsøge at genskabe Mette Frederiksens mink-beskeder, er De Konservative.

Den konservative partileder, Søren Pape Poulsen, kommer med en klar opfordring til regeringen:

»Kom ud af røret. Svar på det her, så vi kan stoppe sletningen, og vi kan finde beskederne frem,« siger den konservative partileder til B.T.

Otte partier vil have FE til at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder.

Også Peder Hvelplund fra Enhedslisten mener, at regeringen må melde ud nu:

»Især fordi det er en flertalsregering, så påhviler der en et særligt ansvar for at give sin mening til kende,« siger Peder Hvelplund (EL) med henvisning til, at det kræver opbakning fra mindst ét af regeringspartierne, før FE kan få lovhjemmel.

Dokumentation: Se FE-notatet bag pressemeddelelsen her.

Tre partier har indkaldt Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) til et samråd om sagen.

Ved du noget om sagen? Skriv fortroligt til journalist Jacob Friberg på kontaktbt@protonmail.com



Mobil: Zoom ind, og se notaterne fra FE her. Desktop: Åbn billedet på ny fane: