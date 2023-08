Tirsdag har været en af de store transferdage i dansk politik. Der har både været ministerrokade i regeringen, Enhedslisten har fået ny politisk ordfører og så kom det Konservative koryfæ Lars Barfoed med en opsigtsvækkende udmelding.

Den tidligere partiformand har nemlig meldt sig ud af De Konservative og ind i Moderaterne.

Men det er ikke med henblik på at stille op til Folketinget for sit nye parti, siger han til B.T.

»Det har jeg ikke planer om. Det har ikke været med den hensigt,« siger Lars Barfoed.

Lars Barfoed har været medlem af De Konservative i 49 år, og beslutningen om at melde sig ud var en, der krævede et tilløb, fortæller han.

»Det har taget ret lang tid at rive plasteret af.«

Det er dog ikke udsigten til at kunne få en ministerpost, som en del af et regeringsparti, der har fået Lars Barfoed til at skifte partifarve fra grøn til lilla.

Han fortæller, at han først og fremmest gerne vil bidrage med sit medlemskab, fordi Moderaterne efter hans mening er en 'tiltrængt politisk fornyelse'.

Derudover forestiller Lars Barfoed sig, at han måske vil kunne bidrage til nogle politiske diskussioner internt i partiet, fortæller han.

»Jeg vil gerne bakke op om projektet,« siger han.

Lars Barfoed fortæller også, at han i værdipolitiske spørgsmål er langt mere på linje med Moderaterne, som orienterer sig mod midten frem for De Konservative, der søger mod højre.

»Det er ikke den side, jeg vil samarbejde til. Jeg vil gerne samarbejde mod midten, og det har jeg givet udtryk for siden 2011, hvor jeg blev interviewet sammen med Margrethe Vestager.«

Lars Barfoed var dengang leder af De Konservative, mens Margrethe Vestager var leder af De Radikale.

Han fortæller, at han håber Moderaterne i løbet af den kommende regeringsperiode vil være med til at lave langsigtede løsninger på nogle af de største udfordringer i Danmark hen over midten.

»Et godt, gammelt konservativt udtryk er, at man skal forandre for at bevare, og det er i høj grad det, som regeringen vil. Der er brug for mod til at finde løsninger på de udfordringer Danmark står overfor, så vi kan bevare velfærdssamfundet, som vi kender det.«

De Konservative har siden valget kæmpet med dårlige meningsmålinger, men Lars Barfoed mener ikke, at hans udmeldelse bliver endnu en belastning for partiet.

»Jeg tror ikke, det gør nogen forskel for partiet eller ej,« siger han.