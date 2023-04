Er du bekymret for, om dine børn scroller for meget?

Så er du ikke alene. Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati mener, at der bør være grænser for, hvor lang tid børn og unge skal kunne bruge på techgiganternes platforme som TikTok, Facebook og Instagram. Det skriver DR.

»Der kommer flere og flere forskningsresultater, der viser, at børn, der bruger meget lang tid på de sociale medier, mistrives. Og det er der desværre flere og flere, der gør,« siger Tobias Bornakke, der er formand for Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati.

Derfor opfordrer tænketanken, at børn og unge kun kan bruge sociale medier i en tidsbegrænset periode, som for eksempel en time om dagen.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) er enig med tænketanken i, at der bør tages et opgør med techgiganterne.

Den tredje maj skal de nordiske kulturministre drøfte, hvilke anbefalinger der skal føres ud i livet.

»Sociale medier og techgiganterne har indtil videre behandlet vores unge mennesker og os andre, som om vi levede i det vilde vesten. En stor del af vores liv foregår på sociale medier styret af techgiganterne, hvor du og jeg ikke har indsigt i algoritmerne. Den tid skal til at være forbi,« siger Jakob Engel-Schmidt til DR.

Han forslår blandt andet, at indføre en aldersverificering, men det foretrækker han sker gennem EU.