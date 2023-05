Nu får lastbilchaufførerne støtte fra nye kanter.

For klimabevægelsen Extinction Rebellion støtter lastbilchaufførernes blokader. Det fortæller repræsentanter fra bevægelsen til B.T.

Søndag aften begyndte flere lastbilchauffører og vognmænd at blokere trafikken.

Det gør de for at demonstrere deres vrede over en ny politisk aftale om kilometerafgifter på lastbilkørsel.

Sådan så det ud, da Extinction Rebellion og andre klimaorganisationer afholdt demonstrationen 'Befri Jorden' i København fredag den 12. maj 2023. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Sådan så det ud, da Extinction Rebellion og andre klimaorganisationer afholdt demonstrationen 'Befri Jorden' i København fredag den 12. maj 2023. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

En aftale, der vil gøre det dyrere for vognmænd, der kører på diesel og benzin, at gå på arbejde.

»Jeg har stor sympati med chaufførerne. At de bruger civil ulydighed og lukker landet ned for at blive hørt. Det er vi enige i,« fortæller Frej Pries Schmedes fra Extinction Rebellion til B.T.

Extinction Rebellion mener, at vores demokrati er i udu. Det skyldes, at vi, ifølge klimabevægelsen, har en magtfuldkommen regering og et folketing, der ikke inddrager folket, ud over når der er valg. Derfor ønsker bevægelsen et »bioborgerting«, hvor også lastbilchaufførerne kan komme til orde.

Men deres kritik går jo på, at det er dyrt. Det er jo ikke så meget med klimaet. Er det lige meget i forhold til jeres sympati?

»Det er netop det, der er problemet. Regeringen har den forkerte klimapolitik, hvor de gør alt dyrere i stedet for at tage et opgør med vækstparadigmet. Det nytter ikke noget at sparke nedad, for det havner ved forbrugeren.«

Men når nu lastbilchaufførerne blokerer, så er der jo biler, der holder i tomgang, Er det ikke en dum måde at demonstrere på, hvis man gerne vil gøre noget godt for klimaet?

»Det er jo ikke dem (lastbilchaufførerne, red.), der har valgt, om folk tænder eller slukker for deres motor. Vi skal lukke landet ned for at kræve akut klimahandling,« fortæller Frej Pries Schmedes og tilføjer:

»Fredelig civil ulydighed er den mest effektive metode i et demokrati, hvis magten er magtfuldkommen. Og det er den i dag.«

Det er dog ikke alle, der er enige med Extinction Rebellion. Liberal Alliances Ole Birk Olesen skrev tidligere i dag, at han mener, politiet bør give lastbilchaufførerne bøder tilsvarende den skade, de har påført samfundet.

Også skatteminister Jeppe Bruus (S) har meldt ud, at blokaderne ikke får ham til at trække forslaget tilbage, da den tunge vejtrafik i forvejen betaler alt for lidt i skatter og afgifter, sagde han til TV 2.