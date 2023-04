Fredag morgen holdt Fagbevægelsens Hovedorgansation (FH) krisemøde.

Det sker efter Ekstra Bladet og Berlingske har kunnet fortælle om upassende berøringer og grænseoverskridende opførsel fra Lizette Risgaards side.

Mødet varede i knap tre timer, hvor fagbevægelsens chefer drøftede sagen på et online møde. Og på det efterfølgende pressemøde, der blev afholdt af FHs næstformand Morten Skov Christiansen, kom det frem, at der nedsættes en ekstern advokatundersøgelse af Lizette Risgaard.

»Vi blev klogere i den forstand, at hun fortsætter som formand, og der er opbakning til Lizette Risgaard som formand,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Hun er altså også ret populær i fagbevægelsen, så hun har meget kredit hos resten af den danske fagbevægelse.«

Tidligere har Lizette Risgaard i medierne udtalt, at hun gik forrest i kampen mod sexchikane og krænkende adfærd. Det sagde hun i en pressemeddelelse, hvor hun også sagde, at alle skal behandles med »respekt« og »værdighed«.

Hun har tidligere givet udtryk for, at hun støttede kampen mod sexchikane og krænkende adfærd. Rammes hun af det nu?

»Det må man sige. Og derfor kalder hun også sagen pinlig. Men hun lægger sig ned,« siger han og tilføjer:

»Rent kommunikationsmæssigt har hun håndteret det anderledes. Der er ingen undskyldninger eller forklaringer om opfattelser af situationer. Hun er ude og lægge sig fladt ned og siger undskyld.«

Ifølge Joachim B. Olsen er der tale om en god kommunikationshåndtering, som man hidtil ikke har oplevet i sager om krænkelser. For ved at lægge sig fladt ned og undskylde for sin adfærd, kan hun – muligvis – overleve i jobbet som formand for FH.

»Jeg tror umiddelbart, at hun overlever. Der er ingen fra mødet, der vil have, at hun træder tilbage. Hun har få savet benene væk under sig, og det bliver nok svært for hende at tale om de her emner. Hun kan ikke tale om MeToo uden at bruge sig selv som eksempel,« afslutter Joachim B. Olsen.