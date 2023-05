Èn sølle procent.

Så lille en procentdel af vælgerne vil stemme på Nye Borgerlige, hvis vi havde folketingsvalg i dag.

Det fremgår af en ny Voxmeter-måling.

»Det er en totalt nedsmeltning. De styrtbløder og bliver ved med det. Spærregrænsen kan de skimte i det fjerne. Det bliver ikke meget mere kritisk, end det er nu,« forklarer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Han tilføjer dog, at alt håb endnu ikke er ude for partiet, der for omkring et år siden lå på ni procent i meningsmålingerne.

Liberal Alliance havde det også svært i meningsmålingerne efter forrige valg. Her lå det borgerlige parti også under spærregrænsen i enkelte målinger. Men partiet lå aldrig så langt nede, som Nye Borgerlige er nu.

I dag får Liberal Alliance 10,2 procent af stemmerne i Voxmeters meningsmåling.

»Det ser svært ud for Nye Borgerlige, mens Danmarksdemokraterne bare samler deres vælgere op. De siger nok, at de selv tror på det, men de må have en enorm tvivl på, om de kan få vendt skuden,« siger Joachim B. Olsen.

Men tingene kan ændre sig hurtigt. Og selvom brandet 'Nye Borgerlige' har taget meget skade, skal partiet ikke dømmes ude endnu, lyder vurderingen fra Joachim B. Olsen.



Men det kræver, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne selv træder i spinaten.

»Nye Borgerlige er absolut størst favorit til at ryge ud af Folketinget. Men der kan ske meget endnu. Det er bare uden for deres egen kontrol,« siger Joachim B. Olsen.

Mens Nye Borgerlige kæmper mod spærregrænsen, står det anderledes godt til på den anden side af det politiske spektrum.



SF har nemlig fået den bedste meningsmåling i 12 år, og det skyldes ikke kun held, vurderer Joachim B. Olsen.



Det skyldes også, at SF har fulgt en strategi om at være et defensivt, pragmatisk venstrefløjsparti, der har forsøgt at søge indflydelse i de politiske forhandlinger. Og det har båret frugt.

»De har lagt sig lige op ad Socialdemokratiet, og når de venstreorienterede socialdemokrater får nok af midterregeringen, stemmer de på SF. Det er godt politisk arbejde, og det er fortjent, at de bliver belønnet,« siger Joachim B. Olsen.

SVM-regerngen får også en kanon dårlig måling i Voxmeter-målingen.

De tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, får til sammen 38,2 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet får 21,7 procent, mens Venstre ligger på 10,3 og Moderaterne på 6,3.

Det er for Moderaterne den laveste tilslutning siden valget.