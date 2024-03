De Konservatives nye leder, Mona Juul, bliver beskrevet som »venligsindet«, »ærlig« og »nærværende«.

Men der er stadig spørgsmål, der spøger. Har hun egentlig en vision for partiet? Er hun dygtig nok som politiker?

B.T. tegner et portræt af den nye leder, der med Søren Pape Poulsens tidlige død pludselig er blevet skubbet op i toppen af dansk politik.

41 millioner kroner i egenkapital, viser tallene i Mona Juuls holdingselskab. Men Mona Juuls liv har ikke altid været præget af grønne tal på bundlinjen.

Første billede er fra Mona Juuls første dag på Horsens Gymnasium. Billede to viser en 22-årig Mona Juul, der netop er blevet færdiguddannet civiløkonom. På det sidste billede holder hun tale til MD Foods, efter lanceringen af Malthe osten. Foto: Mona Juul

Hendes far var lastbilchauffør, og moren var førtidspensionist på grund af en nervesygdom. Så Mona Juul vidste, at hun ikke skulle ønske sig dyre gaver til sin fødselsdag, har hun fortalt til Alt for Damerne.

Måske derfor havde hun allerede som ung et væld af jobs. Hun var kassedame, stuepige, aerobicinstruktør og pølsevognspige. Da hun blev færdiguddannet civiløkonom, fik hun hurtigt job i MD Foods, der i dag hedder Arla.

Her var hun med til at lancere den populære Malthe-ost, der kom uden skorper og indpakket i en osteklokke af plast.

Hendes entré i politik var under valgkampen i 2019. Her var Ali Aminali, der på daværende tidspunkt var medlem af De Konservative, opstillet sammen med Mona Juul i Østjyllands storkreds.

»Man lærer jo hinanden ret godt at kende i sådan en valgkamp,« fortæller Ali Aminali, der i dag er meldt ud af partiet og er vært på radiokanalen 24syv.

Han bemærkede hende i det, hun blev annonceret som spidskandidat i det østjyske. Mona Juul havde nemlig ikke en fortid i Konservativ Ungdom. Faktisk mindes Ali Aminali, at hun havde meldt sig ind i partiet, kort før hun blev partiets spidskandidat.

»Det var første gang, hun stillede op til Folketinget, og hun var blevet semihåndplukket til det. Og det af gode grunde, hun var den her erhvervskvinde med et konservativt sind og super meget erfaring og succes,« siger Ali Aminali.

Hun blev valgt til Folketinget i 2019 med 3.846 personlige stemmer.

Efter jobbet i MD Foods med lanceringen af Malthe-osten blev Mona Juul ansat i reklamebureauet Envision, hvor hun arbejdede i næsten 20 år og sågar brugte de sidste 11 som administrerende direktør.

De godt 20 år i reklamebranchen kunne da også tydeligt ses i den kampagne, der blev ført op til valget i 2019, husker Ali Aminali.

»Jeg kan huske på et tidspunkt i valgkampen, hvor Mona synes, det var hårdt og trættende. Der fandt hun på at købe en masse cheeseburgere og sætte sit eget ansigt på papiret for så at gå ud ved åen i Aarhus, hvor alle de unge var, og aflevere cheeseburgere,« fortæller han.

På Christiansborg har Mona Juul været erhvervs- og klimaordfører. Ali Aminali er ikke tvivl om Mona Juuls handlekraft og viden på de to områder.

Men han mener stadig, at hun »mangler at vise, hvad hun kan i en bredere sammenhæng«.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, fortæller, at man aldrig rigtig kan regne ud, om en ny partileder vil gøre det godt eller dårligt.

»Det, der er en fordel for en som ordfører, kan være ens svaghed som politisk leder. Jakob Ellemann for eksempel havde humor og var sjov som ordfører, men det blev stift og akavet, da han blev formand,« forklarer han.

»Det modsatte gjorde sig gældende med Anders Fogh Rasmussen, han blev regnet for stiv og tør, men han endte som en af de mest succesfulde ledere i Venstres historie.«

Mona Juul er født i Aarhus, men er nu bosat i Horsens med sin kæreste Carsten. Parret har ingen børn sammen, men dog har de terrieren Ludvig.

