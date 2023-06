Jesper Thorup, der er fællesformand for HK-Østjylland, trækker sig fra posten, fordi han har udvist krænkende adfærd.

Det skriver HK Danmark i en pressemeddelelse.

Det sker i forbindelse med sagen om FH-formand Lizette Risgaard, der også blev anklaget for at have udvist grænseoverskridende adfærd.

HK Østjylland har modtaget henvendelserne i kølvandet på hendes afgang.

Jesper Thorup har forladt sin post, efter han har udvist krænkende adfærd. Foto: HK Presse

Forbundsformand Anja C. Jensen fortæller i pressemeddelelsen, at der er nultolerance i organisationen.

»I HK har vi nultolerance overfor seksuel chikane. Det betyder ikke, at man ikke må begå fejl, men hvis ens adfærd gør andre kede af det, utrygge eller krænker dem, så skal man ændre sin adfærd med det samme, man bliver bevidst om det,« siger hun.

Jesper Thorup fratræder stillingen frivilligt, lyder det i pressemeddelelsen.

Næstformand for HK Østjylland Hans-Henrik Hansen bliver fungerende fællesformand.