Den redningskrans, som finansminister Nicolai Wammen og et flertal i Folketinget fredag formiddag har kastet ud til konkurstruede SAS, er ingen garanti for, at luftfartsselskabet overlever den dybe krise, selskabet er i.

Sådan lyder det fra en af Danmarks førende luftfartsanalytikere Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

Regeringen og et flertal i Folketinget ønsker at slette gæld for flere milliarder kroner og øge sin aktieandel i SAS fra 21,8 procent til et sted mellem 22-30 procent.

Ifølge Jacob Pedersen, analysechef og SAS-analytiker i Sydbank, handler redningsplanen om at beholde masser af flytrafik i Danmark.

»Det ligger fuldstændig på linje med Danmarks strategi om at være et knudepunkt for skandinavisk luftfart. Tilsagnet om at skyde flere penge i SAS handler om, at København stadig skal være et knudepunkt,« siger han til B.T.

Blot få minutter efter finansministeren melding var SAS-aktien steget over 40 procent.

Jacob Pedersen er dog slet ikke sikker på, at politikernes tilsagn om flere milliarder kan redde SAS.

»Det her er en ikke sikker redningskrans til SAS. Uden en privat investor vil den danske stat ikke øge sin ejerandel. Og det bliver meget svært for SAS at få en privat investor til at bide på. Med en svensk stat, der trækker sig, en pilotstrejke og en dansk stat, der vil bestemme, selv om vi maksimalt har 30 procent af aktierne, så vil mange private investorer formentlig flygte,« siger Jacob Pedersen.

»Jeg tvivler også på, at det her træk giver mening for den dansk stat. For SAS skal bruge en pænt milliardbeløb for at overleve. Så det kan stadig blive rigtig grimt, hvis planen ikke lykkes,« siger han og tilføjer:

»SAS’ overlevelseschancer er ikke blevet større med dagens melding, for de private investorer, der stod klar, og gerne vil bestemme over SAS, får ikke lov til at bestemme, hvis det danske stat kommer igennem med det her.«

Regeringen og aftalepartierne er klar til at eftergive SAS’ gæld til staten på 3,5 milliarder kroner.

Men det formilder ikke Jacob Pedersen, da frisk kapital fra private investorer ifølge ham er helt afgørende for SAS.

»Det en redningskrans, som ikke redder ret meget.«

På pressemødet stod De Konservatives Rasmus Jarlov også meget stejlt på, at statens pengepung ikke åbner, før SAS har fundet andre pengemænd.

»Vi har ikke lyst til skyde penge ind i et selskab, som ikke er rentabelt,« pointerede Rasmus Jarlov.

»Det bliver ikke sådan, at SAS bare kan få penge af den danske stat uden videre. Vi kommer kun med en check, hvis SAS kan finde private investorer,« siger han.