Jeppe Søe's citater

»Jeg synes ikke, det skal være ulovligt«.

»Jeg tror, vi skal passe meget på med at begrænse folks ytringsfrihed. Jeg synes, det er noget af det farligste overhovedet at gøre.«

»Hvis vi sagde, at det her ikke måtte være, så vil der jo være noget nyt, som andre synes er krænkende, og på den måde, så har vi pludselig ikke en ytringsfrihed.«

»Det kunne ikke falde mig ind at brænde en koran, og jeg synes, dem der gør det er tæt på at være idioter. Men det gør jo ikke, at man skal fratage dem retten til det.«

»Ytringsfriheden er jo altså sådan, at man hylder den, og hylder den og hylder den, indtil den går udover en selv. Så synes vi pludselig, det er et stort problem. Og der bliver vi simpelthen nødt til, alle som en at sige til os selv, at vi skal styrke og kæmpe for folks ret til at sige præcis hvad de vil, og så skal vi møde dem med ord og med modstand.«

»For mig og se er det vigtigste i hele verden faktisk, at vi beholder vores ytringsfrihed, og at den er rimelig bred. Det er ret vigtigt, at folk kan få lov til at gøre de ting, som de mener, er en protest.«

Kilde: Radio4 Morgen