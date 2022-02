I går mistede Morten Messerschmidt fire medlemmer af folketingsgruppen.

Og dagen derpå mister han endnu et.

Hans Kristian Skibby, der har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2005, fortæller til B.T., at han fremover vil sidde som løsgænger.

»Den nye ledelsesstil løber mig koldt ned af ryggen. Jeg vil ikke finde mig i, at sure, gamle damer går og skælder ud intent i partiet,« siger Hans Kristian Skibby med henvisning til Pia Kjærsgaard.

»Det er vemodigt. Jeg har været med til at samle vælgererklæring ind for over 25 år siden, og jeg har været folkevalgt siden 1998. Men jeg kan ikke leve med Morten Messerschmidts ledelsesstil og den gruppe, som nu har sat sig på magten,« siger han til B.T.

Hans Kristian Skibby støttede Martin Henriksen i formandsvalgkampen, men fik efter formandsvalget tilkæmpet sig en plads i partiets magtfulde gruppebestyrelse.

Men en plads i partiets magtcentrum var ikke nok til at blive i partiet. Nu skal Hans Kristian Skibby være løsgænger i Folketinget sammen med de fire øvrige fra DFs folketingsgruppe, som smuttede i går aftes.

Hvornår traf du beslutningen om at melde dig ud?

»Det er en beslutning, som er modnet løbende. Jeg har tænkt over det lidt tid, men det er først for kort tid siden, at jeg besluttede mig,« siger han.

Han håber nu på, at Inger Støjberg stifter et nyt borgerligt parti.

»Det ville da være det bedste, der kunne ske for Danmark. Hvis Inger starter et parti, så vil jeg på ingen måde afvise at blive en del af sådan et projekt,« siger Hans Kristian Skibby.

Opdateres ...