Nye Borgerliges Pernille Vermund afviste tirsdag at tale med pressen, da hun blev spurgt om hun ville kommentere på sagen om Svend Pedersen ytringer på sociale medier.

Efter Nye Borgerliges gruppemøde afviste Vermund over for B.T. og Ekstra Bladet selv at svare og henviste i stedet til Jesper Hammer, partiets organisatoriske næstformand. Du kan se en video oven over denne artikel, hvor B.T. forsøger at få kommentarer fra Pernille Vermund om sagen.

B.T. har forsøgt at kontakte Jesper Hammer på Pernille Vermunds opfordring, men uden held.

Pernille Vermund udtalte sig dog om en række emner, herunder også sagen om Nye Borgerliges medstifter og hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersen, da hun mandag gæstede programmet »Ring til oppositionen« på P1. Her sagde Vermund, at hun ikke mente, at Svend Pedersen skulle ekskluderes, men medgav at hans ytringer var »meget grove«.

Hun sagde dog også, at vold eller trusler var »no-go« i Nye Borgerlige, så derfor ville B.T. gerne spørge Vermund til netop det, at Svend Pedersen på det sociale medie MeWe har ytret at »nogen burde give de lømler (politiet) nogle prygl«.

Det skete i forbindelse med en demonstration, som Men In Black afholdt, som udviklede sig fysisk.

B.T. kunne i sidste uge afdække, at Svend Pedersen, som er nær ven af Pernille Vermund og hendes eksmand Lars Tvede, havde skrevet adskillige særdeles nedsættende ytringer om flere danske politikere og embedsmænd.

Han har for eksempel skrevet, at han mente, at statsminister Mette Frederiksen er »fullblown psykopat«, at SFs Pia Olsen Dyhr er en »storkorrupt magtgal kælling«, og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, benævnte han »kommunistbøsserøven«.

Svend Pedersen kaldte også Lars Løkke Rasmussen for »lille kvabsede fadølslort«, De Konservatives Laura Lindahl for en »enfoldig curlingbimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved«, og Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, for »Babse Brækspand«.

Svend Pedersen havde også tabt en injuriesag til sin tidligere partifælle og kompagnon Anahita Malakians, som retten mente han uberettiget havde beskyldt for tyveri og hærværk. Han havde desuden kaldt hende blandt andet for en »skingrende bimlende vanvittig kvinde.«

B.T. kunne også dokumentere, at Svend Pedersen er blevet dømt til at betale 23.000 kroner til den kontroversielle advokat og formand for partiet Stram Kurs Rasmus Paludan, som han hyrede som advokat, men uden at betale salæret.