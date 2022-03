ANALYSE: Hvis du vil have en ven i politik, så få dig en hund.

Den gamle læresætning ramte tirsdag aften Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, der måtte pakke sine ting på Københavns Rådhus efter massivt pres fra ansatte, som i B.T. og andre medier har beskyldt Venstre-kvinden for at mobbe og chikanere ansatte i forvaltningen.

»Nogle medarbejdere bruger et andet toilet, fordi de er bange for at møde hende på gangen. Man kan nærmest få det fysisk dårligt ved at deltage i et møde med hende, fordi stemningen er så anspændt. Det er management by fear,« fortalte en ansat til B.T.

Men bag facaden blev Cecilia Lonning-Skovgaard til sidst skubbet ud fra borgmesterkontoret af sine egne partifæller.

Flere kilder i Venstre fortæller, hvordan Venstre-folk i København har haft et meget anstrengt forhold til Lonning-Skovgaard i flere år, og gennem de seneste uger har planlagt et koordineret angreb på hende.

Det eneste, som har holdt dem tilbage, har været, at Venstre i forvejen er vingeskudt i København og ikke har nogen oplagt efterfølger til borgmesterposten og spidskandidaturet. Men efter møgsagerne på rådhuset fortsatte, var der til sidst ingen vej tilbage.

Efter et længere tilløb fra Venstre-folk blev angrebet mod deres egen borgmester eksekveret tirsdag eftermiddag og aften, inden Venstre i København skulle samles til et møde senere om aftenen.

(ARKIV) Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester fotograferet den 4. februar 2022. Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), trækker sig. Det skriver hun på Facebook. Hun er igennem en længere periode blevet kritiseret for at have været ansvarlig for skidt arbejdsmiljø.. (Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix) Foto: Finn Frandsen Vis mere (ARKIV) Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester fotograferet den 4. februar 2022. Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), trækker sig. Det skriver hun på Facebook. Hun er igennem en længere periode blevet kritiseret for at have været ansvarlig for skidt arbejdsmiljø.. (Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix) Foto: Finn Frandsen

Først var det formanden for VU København, Emil Nørrevang, som gik i flere medier med et krav om, at hun skulle trække sig.

»Vi trækker støtten til hende. Bestyrelsen har ikke længere tillid til hende på baggrund af den undersøgelse, der i går kom frem omkring kulturen i hendes forvaltning,« sagde han til Politiken.

Derefter fulgte Cille Hald Egholm, der sidder i Borgerrepræsentationen med Lonning-Skovgaard, op med kritik af sin politiske leder.

»Jeg bakker 100 procent op om den udmelding, der er kommet fra Venstres Ungdom. Jeg håber, at Cecilia Lonning-Skovgaard vælger at trække sig som borgmester,« sagde hun.

Angrebet var koordineret og havde til formål at presse Lonning-Skovgaard til at trække sig samme aften. En mission, som lykkedes.

I øvrigt er det værd at bemærke, at ingen fra Venstres partitop er kommet Lonning-Skovgaard til undsætning i pressen, mens møgsagerne er væltet ned over hende de seneste måneder.

Ingen i partitoppen har tilsyneladende haft interesse i et røre deres københavnske borgmester med en ildtang. Et tydeligt tegn på, at hun næppe har haft mange tætte partivenner med stjerner på skulderen.

Nu står Venstre i København med en helt ukendt borgmester, Jens-Kristian Lütken, der har overtaget posten.

Hvis Venstre overhovedet har ambitioner om at vinde terræn i København ved næste valg, skal de nu ud og finde et navn fra A-kæden som spidskandidat.

Tommy Ahlers, som i øvrigt er venner med Cecilia Lonning-Skovgaard, vil være en gave til Venstre i København, men han vil næppe sige ja.

Derudover er et navn som Martin Geertsen et seriøst bud på en arvtager.

En ting er i hvert fald sikkert: Venstre hiver efter vejret i København, og vejen tilbage til topform virker meget, meget lang.