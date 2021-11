»Det er meget krænkende at blive fremstillet på den måde.«

Sådan lyder det fra 17-årige Halfdan Boesen, der til sin store overraskelse pludselig fandt sig selv på Nye Borgerlige-politikeren Pernille Vermunds Instagram.

Halfdan Boesen, der til dagligt går på Roskilde Gymnasium, er på vej til biologitime, da han får øje på Pernille Vermund, der netop var ankommet til Roskilde.

»En af mine venner har en joke omkring hende, så jeg blev lige nødt til at få en selfie med hende for sjov,« fortæller Halfdan Boesen til B.T.

Han opsøger Pernille Vermund og spørger om en selfie med hende. Selfie-situationen bliver ligeledes foreviget af en person, der er med Pernille Vermund i Roskilde.

Denne selfie-situation blev foreviget og havnede på Pernille Vermunds Instagram-profil. Foto: Halfdan Boesen Vis mere Denne selfie-situation blev foreviget og havnede på Pernille Vermunds Instagram-profil. Foto: Halfdan Boesen

Da Halfdan Boesen har fået sin selfie i hus, skynder han sig videre til sin biologitime. Det er dér, midt i biologitimen, at en klassekammerat pludselig opdager, at Halfdan Boesen er havnet på Pernille Vermunds Instagram-profil, der har 38.000 følgere.

Billedet af Halfdan Boesen og Pernille Vermund, der er i gang med at tage en selfie, er blandt andet ledsaget af teksten:

»Super opbakning og kæmpe stort fremmøde af vores lokale medlemmer – ikke mindst fra vores lokale ungdomsforening, NBU Roskilde – til dagens uddeling i Roskilde. Jeg nåede knap ud af valgbussen, før der var en ung mand, der gerne ville have taget et billede.«

Halfdan Boesen havde hverken givet samtykke til eller var blevet informeret om, at billedet ville blive delt på Pernille Vermunds Instagram-profil, og han blev derfor meget overrasket, da han så opslaget.

Synes du, det er i orden, at billedet blev delt uden samtykke på Pernille Vermunds Instagram-profil ?

»Jeg tænkte 'åh nej!'. Det er jo seriøst pinligt, for i teksten bliver det fremstillet som om, jeg støtter op om Nye Borgerlige, og det gør jeg på ingen måde,« fortæller Halfdan Boesen, der ønsker, at billedet bliver slettet.

»Det fremstiller mig på en måde, som, jeg mener, er foragteligt,« siger han.

Pernille Vermund er meget overrasket over, at Halfdan Boesen føler sig krænket og udstillet over at være havnet på hendes Instagram-profil, når han selv opsøgte hende.

»Jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at man henvender sig til et fremmed menneske, beder om at få taget et billede og så efterfølgende siger, at man ikke har givet samtykke til billedet sammen.«

Desuden undrer Pernille Vermund sig i første omgang over, at Halfdan Boesen synes, det ligner, at han støtter Nye Borgerlige.

»Hvorfor skulle det ligne det? Der står, at han er en ung mand, der står ikke, at han er NBU’er (medlem af Nye Borgerliges Ungdom, red.),« siger Pernille Vermund.

Når han nævnes i samme afsnit og lige efter 'super opbakning og kæmpe stort fremmøde af vores lokale medlemmer', kan du så forstå, han føler, han bliver fremstillet som en støtte?

»Ja, det kan jeg måske godt se. Hvis han føler, at han er blevet til indtægt for noget, han ikke kan stå inde for, så skal jeg da være den første til at beklage,« siger Pernille Vermund.

Dog mener hun, at hun ligesom Halfdan Boesen har ret til at bruge et billede af dem sammen.

Men havde det ikke været god stil at informere ham om, at han kom på din Instagram?

»Jo, men altså, jeg tænker ikke, at et ungt menneske, der selv beder om at få tage et billede sammen, synes, at det er problematisk at få taget et billede sammen,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kommer jo ikke til at bruge et billede af ham og mig til mit private familiealbum. Det, tænker jeg da, han helt naturligt godt ved.«

Så det burde være hans eget ansvar at regne ud, at han vil ende på din Instagram?

»Ja, når han aktivt kommer hen til mig og beder om, om jeg vil stille op til et billede sammen med ham, så mener jeg, at man har samtykke til at få taget et billede sammen – med alt det nu indebærer af deling med andre,« siger Pernille Vermund.

»Al fornuft ophører jo, hvis man kan henvende sig til et fremmed menneske, bede om at få taget et billede sammen og bruge billedet til, hvad man vil, men at den anden part ikke har samme ret,« lyder det fra Pernille Vermund.

Hun understreger, at det havde været en anden situation, hvis Halfdan Boesen ikke selv havde henvendt sig.

Halfdan Boesens ønske om, at billedet bliver slettet, imødekommer Pernille Vermund meget gerne, fortæller hun. Opslaget er nu fjernet fra hendes Instagram – og det glæder den 17-årige gymnasieelev.

»Jeg er super glad for, at hun respekterer mine grænser, men det havde da været fornøjeligt at undgå den her situation.«