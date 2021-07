Hvis OL skal blive en succes, så skal der otte-ti medaljer med hjem til Danmark.

Sådan lyder kravet fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark i hvert fald.

Men hvilke atleter skal sørge for, at målsætningen bliver opfyldt? Svaret giver B.T. dig her, hvor vi har udpeget de ti største danske medaljekandidater.

Vi har herunder rangeret dem i rækkefølge, så det mest 'sikre' kort kommer først.

Foto: ODD ANDERSEN

1. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg, Niklas Larsen og Rasmus Lund (4000 meter holdløb, banecykling)

Det sikreste danske medaljekort ved OL skal findes i velodromen, hvor Danmark er guldfavoritter i holdløbet. De blev suveræne verdensmestre i 2020 og smadrede ved den lejlighed verdensrekorden to gange. Det var en imponerende magtdemonstration, og vi bliver ganske enkelt chokerede, hvis det ikke ender med medaljer til OL. Og helst af guld! Men metal skal der til. Og det kommer der også. Alt andet vil være en fiasko.

Foto: Szilard Koszticsak

2. Emma Aastrand Jørgensen (200 meter og 500 meter, kajak)

Forventningerne er tårnhøje til den danske kajakdronning, som står med rigtige gode muligheder for at vinde to medaljer. Hun er stærkest på 500 meter, men er så absolut også en medaljekandidat på 200 meter. Så sent som i juni vandt hun EM-guld på begge distancer – hvem sagde verdensklasse?! Hun stiller også op i fireren, men her ser det noget mere vanskeligt ud. Men snupper hun to medaljer, skal vi heller ikke kræve mere fra hende…



Foto: TOBIAS SCHWARZ

3. Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv (parløb, banecykling)

Vi skal tilbage til velodromen. For der er endnu en medalje at hente i banecykling, når Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv deltager i parløbet. D'herrer strøg helt til tops ved VM i 2020, og den bedrift kan de godt gentage i Izu Velodrome. Det er ikke mange løb, de kører sammen, men når Mørkøv og Norman teamer op, så er der magi – og medaljer – i luften. Kvaliteten og erfaringen skal nok sikre dem en souvenir for livet i Tokyo.



Foto: Liselotte Sabroe

4. Håndboldherrerne

Nikolaj Jacobsens tropper indtager OL som forsvarende mestre og dobbelte verdensmestre. Derfor er forventningerne til håndboldherrerne naturligvis tårnhøje, og alt andet end en medalje vil da også være en kæmpe skuffelse. Også selvom landstræneren har været lidt vævende i sine udmeldinger op til legene. Den ubekendte faktor er, at håndboldsæsonen har været ekstremt komprimeret og hård på grund af coronapandemien, så det er en flok meget slidte spillere, der løber ind på halgulvet i Yoyogi National Stadium. Men der er så meget kvalitet på landsholdet, at det skal være nok til en medalje – og rammer de topformen, bør det endda også blive til den fineste karat.



Foto: ADRIAN DENNIS

5. Viktor Axelsen (herresingle, badminton)

Han har vundet alt, hvad der er værd at vinde – bortset fra OL-guldet. Men hvorfor skulle det ikke komme nu? Axelsen har været fænomenal siden januar 2020. I den periode har han vundet 46 ud af 48 kampe. Lodtrækningen ser fornuftig ud indtil semifinalen, hvor han møder den japanske guldfavorit Kento Momota – og her kan vi få et af de helt store brag ved dette OL. Momota har længe været danskerens onde ånd, men japanernes niveau er omgivet af en vis usikkerhed, efter han har været involveret i en trafikulykke og kun har spillet meget få kampe det seneste halvandet år. 27-årige Axelsen vandt bronze ved OL i Rio, og det er svært at se, at han ikke som minimum gentager den bedrift i Tokyo.



Foto: Adam Warzawa

6. Anne-Marie Rindom (Laser Radial, sejlsport)

Rindom har været en fast del af den absolutte verdenstop i efterhånden en hel del år. Hun har vundet VM-guld i 2015 og 2019, og derudover er hun mere eller mindre synonym med top-tre i de store mesterskaber. Ligesom hun i øvrigt også var det ved OL i Rio, hvor hun snuppede en bronzemedalje. Alt taler for, at 30-årige Anne-Marie Rindom skal endnu en tur på den olympiske medaljeskammel.



Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

7. Sverri Nielsen (singlesculler, roning)

I Team Danmark omtaler de udelukkende den stærke roer som 'watt-monsteret', og det er ikke uden grund! Færøske Sverri Nielsen er brølstærk og har udviklet sig imponerende i de seneste år. Siden starten af 2019 har han været på podiet hver eneste gang, han er stillet til start i en konkurrencen. Det vidner om et stabilt højt niveau. Blandt de største resultater er EM-guld og VM-sølv, og senest fik han EM-sølv i april i år. Derfor dufter det i den grad også af en OL-medalje til Færøerne og Danmark.



Foto: WILLIAM WEST

8. Jakob Precht og Jonas Warrer (49er, sejlsport)

Precht og Warrer indtager en andenplads på verdensranglisten, og det fortæller alt om den klasse, der er hos den danske duo. Og det er ikke uden grund, at man internt i Dansk Sejlunion regner de to for bedste medaljebud sammen med Anne-Marie Rindom. Jonas Warrer har tilmed rutinen og ved, hvad det kræver – de fleste husker formentlig det vilde drama i 2008, hvor han vandt guld sammen med Martin Kirketerp, efter danskerne lånte en båd af de kroatiske konkurrenter i den afgørende sejlads. Tiden må vise, om det bliver lige så spændende i Tokyo, men chancerne for en medalje er i hvert fald store.



Foto: TIM VAN WICHELEN

9. Kasper Asgreen (cykling, enkeltstart)

Kasper Asgreen udtrykker godt nok selv lidt bekymring omkring ruten, men vi tror på ham! Han viste til Tour de France, at han er i storform, da det blev til en andenplads på den sidste enkeltstart. Den danske mester i enkeltstart er udstyret med en velsmurt og driftsikker dieselmotor, som over de 44 kilometer i skyggen af Mount Fuji forhåbentlig kan skabe dansk eufori på onsdag.

Foto: Mads Claus Rasmussen

10. Anders Antonsen (herresingle, badminton)

Det er ikke kun Viktor Axelsen, der står med gode kort på hånden i herresingle i badminton. Også Anders Antonsen kan sagtens nå hele vejen til podiet. Den danske verdenstreer har fået en lidt sværere lodtrækning end Axelsen, men det behøver ikke spænde ben for hans medaljedrømme. De to danske stjerner er heldigvis i hver deres halvdel, så hvis alt går op i en højere enhed, kan det ende med en ren dansk finale. Det tillader vi os at drømme om.

Foto: OLI SCARFF

Jamen, hvad med….?

Vi ved det godt. Der er ingen Pernille Blume på listen. Men den danske gulddarling fra Rio har ikke haft en imponerende sæson, og bulletinerne går på, at formen ikke er så god som håbet. Derfor peger det ikke i retningen af en medalje lige nu. Men Blumes erfaring og klasse fornægter sig selvfølgelig ikke, og derfor er hun naturligvis en outsider til at snuppe en medalje.