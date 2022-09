Lyt til artiklen

To løbere kan med flammeskrift skrive sig ind i Eremitageløbets glorværdige historie.

Vinder Abdi Hakin Ulad og Sylvia Kiberenge det 53. Eremitageløb søndag 9. oktober, er det deres syvende sejr i klassikeren i nationalskoven, og med god ret kan de kalde sig Dyrehavens konge og dronning.

Abdi Hakin Ulad deler i dag topscorerværdigheden med Carsten Jørgensen og Dennis Jensen hos mændene og Sylvia Kiberenge med Annemette Jensen hos kvinderne, alle med seks sejre.

Næsten som med én mund siger duoen Abdi og Sylvia:

»Det vil være sjovt, at ligge nummer ét på listen over de mest vindende. Selvfølgelig betyder det noget.«

De demonstrerede deres form i weekenden i det traditionsrige svenske crossløb Lidingöloppet, der har været løbet siden 1971.

Sylvia Kiberenge vandt kvindeklassen på den 30 kilometer lange, kuperede og krævende distance for fjerde gang (to gange havde hun forinden vundet på ti kilometer), og Abdi Hakin Ulad debuterede med en andenplads i det internationale felt hos mændene.

Med et stort grin siger Abdi Hakin Ulad:

»Hvis du synes, at Eremitageløbet er hårdt, så skal du prøve Lidingöloppet.«

Abdi Hakin Ulad har et stort mål. Vinder han søndag 9. oktober i det 53. Eremitageløb, bliver han den mest vindende mandlige løber i Dyrehaven Foto: Bax Lindhardt Vis mere Abdi Hakin Ulad har et stort mål. Vinder han søndag 9. oktober i det 53. Eremitageløb, bliver han den mest vindende mandlige løber i Dyrehaven Foto: Bax Lindhardt

Sylvia Kiberenge er vokset op i Afrikas største slumområde, Kibera, uden for Nairobi i Kenya og kom til Køge som au pair i 2012.

Hun havde allerede inden da vist evner som løber og fodboldspiller og spillede da også i starten fodbold i Køge sideløbende med atletikken. Hun blev senere gift med sin løbetræner, Erling Worm og er i dag medlem af Køge Atletik.

Da hun i 2017 løb 2.29.14 i Frankfurt Marathon, var det klubrekord i hendes daværende klub, Sparta. Hendes næste maratonmål er Sevilla medio februar.

Sylvia Kiberenge og Erling Worm bor uden for Køge, få kilometer fra Vallø Slot, i et stråtækt bindingsværkshus fra 1750.

»Jeg elsker Eremitageløbet, stemningen og publikum. Det er et historisk løb, som alle kender. Vinder man derude i det fantastiske terræn, som minder mig så meget om mit fødeland med savannen og hjortene, bliver der lagt mærke til én. Jeg kan mærke, at det er fra Dyrehaven, at mange kender mig,« siger hun.

Sylvia Kiberenge bliver den første kvinde i Eremitageløbet, der starter med nummer 1.

Abdi Hakin Ulad, Danmarks bedste mandlige langdistanceløber, kan være stolt over det, han allerede har præsteret i sit favoritløb. Men en sejr søndag 9. oktober vil sætte prikken over i’et.

»Jeg vil gerne være alene om rekorden. Det er mit mål,« siger han.

Abdi Hakin Ulad blev far 18. maj, og den nye værdighed har givet ham nye ting af tænke på, men ambitionerne som løber har han stadig.

Eremitageløbet arrangeres af Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub, som inviterer til motionsfest i Dyrehaven. Læs mere og tilmeld dig årets største og flotteste skovtur på elob.dk