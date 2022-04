Sasha Louise Sprange blev født som dreng og lever nu som kvinde.

Det har hun skrevet bogen 'Min kamp for at blive kvinde' om. Hun har både oplevet meget positive reaktioner efter sin transition, men hun har også oplevet at blive frosset ude på arbejdet og har fået stærke reaktioner på datingmarkedet.

Hør hendes historie øverst i videoafspilleren, eller gå ind på B.T.s Facebook-side og stil spørgsmål.