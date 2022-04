Johnny Depp sagsøger lige nu sin ekskone for at have kommet med falske beskyldning om hustruvold.

De senere år har der været en bølge af sager, hvor de helt store Hollywood-stjerner som Johnny Depp, Brad Pitt og Kevin Spacey er blevet anklaget for alt fra vold til seksuelle overgreb.

Er de store stjerner ikke længere urørlige? Ditte Okman er med i B.T. Live i dag for at tale om det store maskefald.

Se det i videoafspilleren over artiklen, eller følg med på B.T.s Facebook-side.