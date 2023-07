De fleste synes formentlig, at det er surt at få en bøde for en trafikal forseelse.

Særligt, hvis de ikke selv mener, at de har gjort noget forkert.

Og dem er der en del af i Connecticut, USA. Her har hundredvis af betjente nemlig skrevet både falske og upræcise bøder til tusindvis af borgere.

Det skriver WFSB.

Hele 26.000 falske bøder blev givet, og over 32.000 bøder var upræcise.

Grunden til, at de hundredvis af betjente gav næsten 60.000 falske og upræcise bøder, var for betjentenes egen vindings skyld, viser en intern undersøgelse.

Hvis betjentene var produktive, ville de nemlig være berettiget til føderalt finansieret overarbejdstid – altså flere penge i løn.

Står det til Connecticuts guvernør Ned Lamont, bør de, der bevidst har skrevet falske og upræcise bøder, fyres – ledelsen inklusiv.

Ken Barone fra Public Policy Institute ved universitetet i Connecticut pressede på for at få sagen undersøgt, da en intern undersøgelse viste, at fire betjente havde forfalsket bøder.

»Der er ingen beviser for, at det er virkelige mennesker (der fik bøderne, red),« siger han.

Flere af betjentene kan få domme for forfalskning, men tiden løber fra anklagemyndigheden – Der er nemlig en forældelsesfrist på fem år i Connecticut.